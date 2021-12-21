Казаки-дружинники начали патрулировать улицы Томска

«Совместное построение нарядов полиции и казаков-дружинников состоялось на площади Новособорной в городе Томске. После проведения инструктажа и проверки обмундирования совместные наряды вышли на маршруты патрулирования», — говорится в сообщении.

Казаки должны будут оказывать содействие полицейским, выявляя нарушения закона, и работать над их профилактикой. По закону, казаки могут помогать в охране общественного порядка, но не имеют права проверять у граждан документы, а также задерживать их в отсутствие полицейских.

При этом известны случаи, в которых государство использовало казаков как инструмент для противодействия оппозиции: например, разгона московского митинга «Он нам не царь» в 2018 году. Как объяснял полицейским краснодарского края его тогдашний губернатор Александр Ткачев, «то, что нельзя вам — казаку можно». Спустя два года в Сочи люди с нагайками и в казачьей форме избили участниц группы Pussy Riot — полиция отказалась расследовать этот инцидент.