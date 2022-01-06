Казахстан. События сегодня. Обновляется

В соседнем Казахстане продолжаются массовые протесты и беспорядки, причиной которых стало повышение цен на газ. По всей стране действует режим ЧП. Напомним, что протесты из-за резкого (с 10 до 20 рублей за литр) повышения цен на сжиженный газ, который используется для отапливания большинства домов и работы автомобилей на западе Казахстана, начались 2 января в Жанаозене. Вечером 4 января протесты охватили большую часть Казахстана.

Правительство страны пообещало выполнить требования протестующих, но даже после этого люди на улицах не стали расходиться. В некоторых городах, включая крупнейший по численности населения — Алматы — протестующие потребовали полной смены власти в стране. Хроника событий на данный момент. Обновляется.

16.30 Хабар 24 сообщает, что мародеры напали в Алматы на пять телеканалов: МИР, Казахстан, Хабар, Евразия, КТК. Повреждена дорогая аппаратура.

16.17 Армения отправила порядка 70 военных в Казахстан, сообщает Sputnik Армения. Армянские военные направились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. По данным Sputnik Армения, речь идет о порядка 70 военнослужащих, которым предстоит в составе контингента обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в Казахстане.

15.45 Аэрофлот отменил вечерние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау, сообщает РИА.

15.20 В Новосибирске прошли одиночные пикеты в поддержку Казахстана, сообщает SOTA. Среди них те, у кого в соседней стране есть друзья, коллеги и родные. Как передает корреспондент телеграм-канала, на площади Ленина находятся несколько сотрудников полиции и центра по противодействию экстремизму.

15.20 В ходе столкновений в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 353 сотрудника получили ранения, сообщает Sputnik KZ. По данным комендатуры города, обнаружено тело обезглавленного мужчины. UPD Чуть позже Хабар 24 уточнил, что количество погибших правоохранителей равно 13.

14.50 Телеканал Звезда опубликовал видео вылета российских военных в Казахстан. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили, что передовые подразделения уже приступили к выполнению миротворческих задач в Казахстане.

14.30 Sputnik Казахстан сообщает, что протестующие, которых ранее военные отодвинули с площади Республики в Алматы, вновь собираются на ней. Сейчас там находятся около 200-250 человек, люди все еще приходят. В это же время люди собираются на площади в Актау Мангистауской области. По словам корреспондента Спутника, они не выдвигают новых требований, но обсуждают оргвопросы — например, о необходимости вывоза мусора.

14.14 Sputnik Казахстан сообщает, что ОДКБ (Организация Договора по коллективной безопасности) направила миротворцев в Казахстан. От России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск. Задачами сил ОДКБ, направленных в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка, сообщили в организации, сообщает РИА.

14.05 Хабар-24 сообщает, что в результате беспорядков по всему Казахстану пострадали более 1000 человек: 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

13.50 Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений: 1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных. 2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих. 3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. 4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок. 5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации. 6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры. 7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах. 8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации. 9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. 10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

13.18 Sputnik KZ сообщает о том, что алматинцам рассылают SMS-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции и просят всех оставаться дома.

12.55 Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау. Как передает корреспондент Sputnik Казахстан, новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили площадь заграждениями. Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.

12.44 Десятки нападавших ликвидированы ночью при попытке штурма здания полиции в Алматы, сообщает канал Sputnik Казахстан. Жителей и гостей Алматы в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова просят не выходить из дома. По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция, сообщает официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала "Хабар 24".

12.00 В столице Казахстана Нур-Султане все объекты обеспечения работают в штатном режиме, со ссылкой на пресс-службу города передает Sputnik Казахстан. По периметру аэропорта Нур-Султана утром 6 января выставлено оцепление. Рейсы отменены до 12 часов. Также сообщается, что общественный транспорт работает без перебоев. К тем, кто не может оплатить за проезд из-за перебоев с интернетом, штрафы не применяются. Ранее сообщалось, что с 5 января примерно с 17 часов по времени Нур-Султана казахстанцы не могли оплатить услуги и товары банковскими картами. У банкоматов выстраивались очереди из желающих снять наличные.

11.00 Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алматы. По сoобщению канала Sputnik Казахстан, используются около 50 единиц техники (БТР, бронемашины и военные грузовики). В центре площади — около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. Раздаются выстрелы.

10.35 В Казахстане временно приостановлена деятельность всех финансовых учреждений, заявил в эфире телеканала "Хабар 24" пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов. Об этом передает Sputnik KZ.

9.45 Сводка новостей на утро от канала Борус: ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы — они будут находиться в стране, пока ситуация не стабилизируется, и будут обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры. Казахстан рассматривает текущую ситуацию как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», заявил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

Автор: rzn.info Автор: rzn.info

Накануне: 00:56. В Павлодаре силовики с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа смогли разогнать протестующих. В Актау люди захватили аэропорт и железную дорогу, чтобы затруднить передвижения силовиков, часть сотрудников правоохранительных органов перешла на сторону митингующих. 23:54. Режим чрезвычайного происшествия введен на всей территории Казахстана. В Атырау силовики открыли стрельбу по участникам митинга, как минимум один из них убит. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву. 22:58. Протестующие подожгли второй этаж здания телеканала «Казахстан» в Алматы и устроили погром на первом. Бывший президент страны и глава Совбеза Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну под предлогом лечения. 22:12. Участники протестов захватили международный аэропорт в Алматы, в службе безопасности заявили, что рейсов оттуда сегодня больше не будет. Также местные протестующие пытаются прорваться в здание Ауэзовского РОВД, силовики применяют светошумовые гранаты. 21:24. Центр Алматы перекрыт баррикадами, там находятся протестующие, вооруженные отнятыми у силовиков дубинками. Ранее погромщики сожгли здание генпрокуратуры Казахстана. 20:56. Участники протестов продолжают громить резиденцию президента Казахстана в Алматы. ТАСС сообщает, что многие из них пришли туда с огнестрельным оружием. В центре тем временем поджигают автомобили, горит в том числе и спецтехника. 20:14. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что становится главой Совета Безопасности республики — ранее его возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев, уход которого был одним из требований протестующих. При этом Назарбаев, предположительно, сохраняет посты члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».



Токаев также заявил, что вследствие столкновений с протестующими погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, конкретное число погибших он не назвал. Президент заявил, что под его руководством Совет Безопасности намерен «максимально жестко» действовать в отношении нарушителей правопорядка, он также пообещал при любых обстоятельствах оставаться в столице страны Нур-Султане. По словам президента, за протестами в стране стоят «финансово мотивированные заговорщики».

19:51. Протестующие разгромили алматинский офис телерадиокомпании «Мир». «Люди с дубинками» около часа удерживали в офисах сотрудников телеканала «Мир 24» и других СМИ, позже их вывели из здания. Прекратили вещание телеканалы НТК и Первый канал Евразия. 18:59. В Казахстане начались масштабные отключения интернета. Также недоступны сайты местных новостных изданий, включая zakon.kz, Sputnik Казахстан, Internews Kazakhstan и интернет-журнал «Vласть». В Алматы также отключена телефонная связь. 18:14. Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы, там произошел пожар. Также сейчас горит здание правящей партии Казахстана «Нур Отан». 17:51. Открытое противостояние силовиков и протестующих началось в Усть-Каменогорске, полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ, жители города отбирают у силовиков каски и щиты. Тем временем в комендатуре Алматы сообщают, что в ночь на 5 января протестующие сожгли более 120 машин, в том числе 33 полицейских автомобиля. Пострадал также бизнес: повреждения получили 120 объектов торговли 180 предприятий общепита и около 100 офисов предприятий малого и среднего бизнеса. Комендатура также рассказала о 500 избитых жителях города, не сообщив, кем именно они были избиты. 17:16. Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, несмотря на то, что крупных протестов там не наблюдается — центрами выступлений людей стали Жанаозен, Актобе и Алматы. 16:46. Протестующие пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана, находящуюся рядом с акиматом. Силовики применяют светошумовые гранаты, на улице все в дыму, слышны выстрелы. 16:20. Загорелось здание акимата Алматы, в которое ранее ворвались протестующие. 16:14. Протестующие в Алматы добрались до площади Республики и взяли штурмом здание городского акимата, в нем выбиты окна и двери. В Актобе также начался штурм местного акимата, полиция, обещавшая «не поднимать руку на народ», применила против участников штурма слезоточивый газ.

Автор: The Village Казахстан Пожар в акимате Алматы Автор: The Village Казахстан Пожар в акимате Алматы