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Казахстан. Хроника за 9 января

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Мы продолжаем собирать последние сообщения о ситуации в Казахстане, где со 2 января идут массовые протесты и беспорядки. Первой причиной, которая спровоцировала волнения, стало повышение цен на сжиженный газ — с 10 до 20 рублей за литр. Сейчас по всей стране действует режим ЧС.

Читать хронику за 5 января

Читать хронику за 6 января

Читать хронику за 7 января

Читать хронику за 8 января

 

 

Хроника событий на сегодня:

14.07: В Казахстане распространили видео с задержанным мужчиной, который рассказал, что за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. В мужчине опознали кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане. 

12:45: Сервисы мобильного приложения «Сбербанка» в Казахстане восстанавливают работу. Они будут функционировать без доступа в Интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. 

«Восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан», — уточнили в пресс-службе.

12.00: Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Токаеву. Об этом рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

11.42: Число задержанных при беспорядках увеличилось до 5135 человек — МВД Казахстана. В ходе беспорядков 16 полицейских погибли и 1300 получили ранения. Также, по информации ведомства, в захвате аэропорта Алматы участвовали около 800 человек .

«Так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — передает слова пресс-секретаря Укибай Sputnik Казахстан.

12.10: Контртеррористическая операция перешла к новому этапу. По данным СМИ, военные размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство террористов из Алма-Аты, пишет Ura.ru.

11.00:  Уже пятый день не выходят на связь два сотрудника «МК», находившиеся в Казахстане. С 5 января не выходит на связь главный редактор сайта «МК в Казахстане» Сергей Апарин, который пропал в тот момент, когда готовился отправлять в Москву материал о протестах в Алматы, и с тех пор не появлялся в соцсетях и мессенджерах.

Одновременно со связи пропала прилетевшая в Алмату на Новый год с мужем менеджер зарубежных проектов «МК» Гульнара Минькова.

Также не могут найти актера Илью Глинникова в Казахстане. Он поехал туда в экспедицию, а теперь не выходит на связь. Об этом сообщает BAZA. Глинников прибыл в страну 2 числа, чтобы отправиться в горы. Там он пробыл до 7 января – в тот день он последний раз говорил с родственниками через телефон друга. Ездить в Алматы актер не планировал. Сегодня, 9 января, Глинников перестал отвечать на звонки. Рейс, который должен вывезти застрявших в Алматы россиян, назначен на вечер. Возможно, с актером не могут связаться из-за постоянных проблем с сетью и завтра он все же вернется домой.

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