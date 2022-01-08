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Казахстан. Хроника за 8 января

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Мы продолжаем собирать последние сообщения о ситуации в Казахстане, где со 2 января идут массовые протесты и беспорядки. Первой причиной, которая спровоцировала волнения, стало повышение цен на сжиженный газ — с 10 до 20 рублей за литр. Сейчас по всей стране действует режим ЧС.

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Читать хронику за 6 января

Читать хронику за 7 января

Хроника событий на сегодня:

14.58: Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами

14.09: Назарбаев не покинул страну, а  находится в Нур-Султане, заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, он находится на прямой связи с президентом Токаевым.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — сказал сектретарь. Он добавил, что Назарбаев провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.

13.50: Власти Казахстана обещают, что деньги появятся в банкоматах большинства областей с 8 января. Речь идет об Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестане, сообщает Нацбанк.

13.32: В Казахстан продолжают прибывать миротворцы от ОДКБ. Военные самолеты привозят десантников с техникой и вооружением с аэродромов Московской и Ульяновской областей России в Жетыген и Алматы, пишет Sputnik.

12.47: Машину с вооруженными людьми задержали в Западно-Казахстанской области. Полиция республики называет задержанных «религиозными экстремистами». Во время досмотра у пассажиров нашли нож, слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов. По данным МВД, задержанные подозреваются в участии в беспорядках и актах мародерства в Алматы.

12.20: Пресс-служба Комитета нацбезопасности сообщила о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене. За госизмену в Казахстане можно получить от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением гражданства.

12.10: Как сообщают местные СМИ, в Кызылорде, где действует красный уровень террористической опасности, до сих пор слышны выстрелы, проводится спецоперация. Не работает транспорт, нет наличных денег, ТРЦ закрыты. Некоторые владельцы минимаркетов пошли навстречу жителям и отдают продукты в долг. Аэропорт открыт, но рейсов очень мало. В городе по последним официальным данным пострадали около 180 человек, пишет Sputnik, около 20 находятся в реанимации.

12.05: В магазинах Алма-Аты сохраняется дефицит продуктов питания, крупные АЗС закрыты, передает Sputnik Казахстан. В некоторых магазинах не продают больше двух булок хлеба в одни руки, нет в продаже мяса и скоропортящихся продуктов. Крупные продуктовые сети по-прежнему не возобновили работу

12.02: Местный банк — Halyk Bank — дополнительно выделит по 5 млн тенге семьям погибших полицейских и военнослужащих. Ранее банк обещал списать кредиты погибших военных.

11.52: Авиакомпания SCAT восстановила расписание из аэропорта Актау. 8 января, будут выполнены рейсы в Нур-Султан, Шымкент, Стамбул и Москву, сообщает Sputnik Казахстан

11.31: Миротворческие силы ОДКБ останутся в Казахстане до стабилизации ситуации в стране, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает Orda.kz. Напомним, в Казахстан направлены три тысячи военных из России, 70 — из Армении, 200 — из Таджикистана, 500 — из Беларуси.

11.10: В городе Атырау задержаны более 100 участников беспорядков. 35 полицейских ранены, пишет РИА Новости.

11.05: Протестующие в Жанаозене заявили, что будут продолжать мирные протесты «до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку», пишет телеграм-канал Orda.kz.

11.00: В столице Казахстана Нур-Султане (Астана) утром в субботу вновь появился доступ к интернет, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственного корреспондента. Соединение пока слабое, а доступ есть не ко всем сайтам. Отметим, накануне в столице интернет работал с 9 утра до 12 часов по местному времени.

10.35: В центре Алма-Аты в субботу утром продолжает стрельба, идет антитеррористическая операция, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на собственного корреспондента.

10.30: В Казахстане возобновилось движение пассажирских поездов, сообщает также Sputnik Казахстан. Национальный перевозчик АО НК «КТЖ» сообщил, что вывел на линию дополнительные поезда и открыл возможность приобретать билеты без доступа в интернет. «Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах», — отметили в пресс-службе перевозчика.

10.00: Около четырех тысяч протестующих задержали в Казахстане, пишет  местное издание Vласть со ссылкой на казахстанское МВД. Задержанных МВД называет «террористами», большее число задержали в Алма-Ате. По информации полиции страны, задержанным грозит пожизненное заключение.

9.00: Президент Казахстана в твиттере написал, что на столицу республики было совершено, как минимум, 6 атак террористов. По его словам, некоторые боевики говорили на иностранном языке. По информации президента Токаева, в нападении участвовали порядка 20 тысяч боевиков.

8.30: В эфире телеканала «Хабар 24» бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что за 40 минут до захвата аэропорта Алма-Аты службам безопасности поступило указание «сверху» оставить свои посты, пишут СМИ. Ертысбаев считает это признаком государственной измены со стороны руководства силовиков Казахстана.

8.20: Не менее 10 сотрудников МЧС Казахстана пострадали во время погромов. Зафиксировано 33 нападения на пожарные машины, которые тушили возгорание, пишет Orda.kz.

8.00: Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. Стороны обсудили положение дел в Казахстане

 

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