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Казахстан. Что происходит сегодня? Материал обновляется

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Мы продолжаем держать вас в курсе происходящего сейчас в Казахстане. Напомним, со 2 января там проходят массовые протесты и беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен — с 10 до 20 рублей за литр — на сжиженный газ. По всей стране действует режим ЧП. Уже 4 января происходящее охватило большую часть Казахстана.

Читать хронику за 5 января

Читать хронику за 6 января

Хроника событий на сегодня:

12:48 — Корреспондент РИА Новости сообщает, что военные предупредили находящихся на центральной площади Алма-Аты гражданских о скором начале зачистки.

12:37 — Sputnik Казахстан со ссылкой на информированный источник сообщает, что радикалы в Алмате пытались захватить Академию Погранслужбы КНБ. Попытка была минувшей ночью, ее удалось отразить.

12:29 — Руководство телеканала «Алматы» официально подтвердил факт гибели своего сотрудника: «В результате преступных действий террористов Муратхан Базарбаев во время исполнения служебного долга получил ранения, не совместимые с жизнью».

12:27 — ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана сообщает об опровержении информации о попытках ввоза оружия в столицу Казахстана.

12:20 — Заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев заявил, что известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках полиции.

12:17 — Киргизия намерена отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев.

12:16 — Интенсивная перестрелка началась на центральной площади Алма-Аты, передает корреспондент РИА Новости.

12:15 — Orda.kz сообщает о предупреждении комендатуры Алматы: автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы. В ином случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима ЧП.

12:14 — РИА Новости цитирует администрацию президента: «Захватчики в Казахстане действовали профессионально: использовали собственную связь, были попытки выйти в прямой эфир».

12:12 — Администрация президента Казахстана заявила, что правопорядок восстановлен во всех регионах страны.

12:11 — В ходе массовых беспорядков в Казахстане были повреждены около 50 единиц военной техники, восемь из них — не подлежит восстановлению.

РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Казахстана сообщает, что миротворцы ОДКБ будут осуществлять прикрытие и охранные функции.

12:06 — Генеральная прокуратура Казахстана просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи последних дней. Они будут использованы для вынесения наказания участникам протестов.

12:05 — Корреспондент Orda.kz сообщает, что в Актау на площади продолжают стоять около тысячи человек. Мобильный интернет не работает. В банкоматах закончилась наличка, но очередь к ним есть все равно. 

11:57 — Как сообщили Sputnik Казахстан в одной из авиакомпаний страны, аэропорт Алматы не возобновит работу 7 января.

11:54 — На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов. Об этом сообщает МВД республики.

11:50 — Телеканал «Хабар 24» передает, что за прошедшую ночь силовики пресекли несколько фактов ввоза оружия в Нур-Султан. Они задержали несколько микроавтобусов с молодыми людьми.

11:48 — Во всем Казахстане введен критический уровень террористической опасности, сообщает агентство Тенгриньюс со ссылкой на антитеррористический центр.

Это значит, что на этом уровне спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение, беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения, предпринимать такие меры, как контроль переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Кроме того, предполагается полная мобилизация и боевая готовность всех сил спецслужб, а также усиление режимных мер. 

11:41 — В Казахстане заработал мобильный банкинг. Приложение Kaspi работает в прежнем режиме. Другие банки по-прежнему недоступны.

11:39 — На площади Республики в Алмате группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «МИР», есть жертвы. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на очевидцев.

11:29 — Orda.kz сообщает о введении предельных цен на сжижженый нефтяной газ.

Приказом Агентства по защите и развитию конкуренции установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (СНГ) для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях: в регионах страны от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах от 55 до 75 тенге за литр. Все с учетом НДС. Также приказом установлены предельные цены на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

Период действия приказа — 180 календарных дней, зарегистрирован и вступил в силу 5 января 2022 года.

Автор:  Orda.kz
Автор:  Orda.kz

11:24 — Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано в эфире республиканских каналов.

11:08 — Sputnik Казахстан сообщает, что центр Алматы постепенно оживает. Ранее здесь разгромили ЦУМ и другие торговые центры. Сейчас тут навели порядок, убрали разбитое стекло и мусор. Снаружи практически не видно следов погрома. Открываются маленькие магазины у дома, поставщики начали завозить в них хлеб, продукты питания, безалкогольные напитки. Больших очередей не наблюдается.

10:50 — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — цитирует Токаева Sputnik Казахстан.

10:40 — Ущерб предпринимателей в Казахстане оценивают в 45 миллиардов тенге, сообщает «Хабар 24» со ссылкой на нацпалату «Атамекен». На сегодня поступило более 300 обращений от предпринимателей, которые рассказывают о хищениях и взломах объектов. Бизнесмены выступают также за создание народных дружин, чтобы самим защищать свой бизнес.

10:37 — Все здания мэрий и отделений полиции в Казахстане под контролем правоохранителей, сообщает РИА Новости.

10:29 — Запасов основных продуктов в Казахстане достаточно, минторговли обещает бесперебойные поставки продовольствия, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство.

10:20 — «26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 преступников ранены», — сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на гостелеканал, который ссылается на МВД. Задержаны более трех тысяч человек.

10:17 — Orda.kz публикует видео из Шымкента на утро после погромов:

10:03 — Военные на БТР находятся у памятника Независимости на площади Республики в Алмате, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Машины, которые пытаются проехать в этот район, разворачивают. Если водители не реагируют на указания, то силовики делают предупредительные выстрелы в воздух. На площади протестующих нет. 

Со стороны проспекта Назарбаева и на площади можно увидеть около десятка разбитых машин, сообщает Sputnik Казахстан, приводя информацию на утро 7 января. Недалеко от площади, на тротуаре лежит тело мужчины — предположительно, это один из протестующих, он в гражданской одежде. Периодически слышны выстрелы с разных сторон. Людей на улицах практически нет — не видно ни силовиков, ни протестующих. Машин на улицах гораздо меньше, чем вчера. Частично улицы очищены от баррикад, кое-где собран крупный мусор.

10:03 — Аэропорт Алматы не будет работать до обеда пятницы, передает телеканал «Хабар 24».

9:57 — В Талдыкоргане большие супермаркеты остаются закрытыми, работают только небольшие магазины у дома — в них огромные очереди. Люди смели с прилавков муку, макароны, хлеб. Заправки в большинстве также закрыты, единственная АЗС, которая до сих пор функционировала, давала возможность заправляться только на три тысячи тенге, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

9:48 — В Нур-Султане возобновлен отсутствовавший со вчерашнего вечера доступ к проводному интернету, передает корреспондент ТАСС.

9:29 — Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан:

Автор: Минобороны России

9:15 — Прибывшие в Казахстан подразделения из состава российского миротворческого контингента уже приступили к выполнению поставленных задач и обеспечат прием основных сил, сообщает Минобороны.

9:11 — В центральной части Алматы спокойно, на улице тихо, машин мало, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

7:40 — МИД Монголии заявил, что в случае ухудшении ситуации будет эвакуировать своих граждан из Казахстана. В стране находятся 4028 человек оттуда.

6:00 — ТАСС сообщает, что администрация США готова к оказанию помощи Казахстану в решении политических и экономических проблем, которые, по мнению Вашингтона, вызвали протесты в стране. При этом Вашингтон не хочет выступать с предписаниями, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

3:58 — По итогам 6 января в Москве и Екатеринбурге задержали минимум 14 человек, вышедших на одиночные пикеты на тему протестов в Казахстане. На троих человек в Москве составили протоколы по арестной статье, их оставили на ночь в отделах полиции до суда. Остальным задержанным вменили участие в несогласованной акции или нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщает ОВД-Инфо*.

*Внесен Минюстом России в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. 

Автор:  Объединенная Коммунистическая Партия
Автор:  Объединенная Коммунистическая Партия

3:44 — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об установления мира в Казахстане, сообщает РИА Новости. В своей проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя он отметил, что достигнуть мира возможно при самоограничении противоборствующих сторон.

3:26 — Миротворцы сил ОДКБ из Беларуси прибыли в Казахстан на пяти самолетах.

3:19 — В Алматы доносились выстрелы очередями со стороны акимата города. Корреспондент Orda.kz видел вспышки и слышал взрывы и выстрелы, которые тоже доносились оттуда.

Автор: Борус

3:09 — В Казахстане создана следственно-оперативная группа, которая расследует массовые беспорядки.

2:47 — «Хабар 24» сообщает, что в Казахстане озвучили названия шести оптовых компаний-реализаторов сжиженного газа, в отношении которых начато расследование по подозрению в ценовом сговоре. Среди них «КазМунайГаз», «Актобе МунайГаз», «КазгерМунайГаз» и «Казахойл Актобе». 

2:05 — Прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках и об актах терроризма. Также создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам. Участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет до пожизненного с лишением гражданства.

2:04 — Orda.kz сообщает, что на главной площади Жанаозена находятся около трех тысяч человек. Активисты возвели один шатер как штаб-квартиру и три шатра для приема пищи. Протестующие разводят костры, пьют чай и дежурят по очереди.

Автор:  Orda.kz
Автор:  Orda.kz

1:51 Orda.kz со ссылкой на свои проверенные источники сообщает, что в Павлодаре на въезде в город стоят блокпосты. В банкоматах есть наличность, но люди стоят в больших очередях. Инкассаторы обновляют наличность в банкоматах. Продуктовые магазины и общественный транспорт работают. Но в магазине половина прилавков пустые. Связь работает только Beeline, в продаже их сим-карты отсутствуют.

1:47 РИА Новости со ссылкой на генсека организации сообщает, что все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана.

Напомним, в Казахстан направлены боевые подразделения ОДКБ. Три тысячи военных из России, 70 — из Армении, 200 — из Таджикистана, 500 — из Беларуси. Вчера в 21:26 Sputnik Ближнее Зарубежье сообщил, что первые подразделения российских миротворцев ОДКБ уже прибыли в Казахстан на самолетах ВКС. В страну в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

У миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

1:41 — Sputnik Казахстан сообщает, что по периметру столицы страны — Нур-Султана — выставлены шесть блокпостов: в сторону Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка. Ограничен въезд и выезд из Нур-Султана. В городской полиции заверяют, что ситуация находится под полным контролем.

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