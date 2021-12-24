Каток на Мавлюкеевском озере открывается в Томске

Открытие катка на Мавлюкеевском озере запланировано на 14 часов напротив общежития ТГУ «Парус». Студенты при предъявлении документа смогут покататься на катке бесплатно в течение трех часов — с 14 до 17 часов.

Второй по величине каток в Томске открывается в пятницу, 24 декабря, сообщили в ТГУ.

Отметим, каток на Мавлюкеевском озере считается одним из самых больших по площади в Сибири — 10 тысяч квадратных метров, в Томске больше него только каток на Белом озере площадью 12 тысяч квадратных метров.

Отметим, новый каток в 600 квадратных метров откроется на улице Усова возле МКЦ ТПУ в эту субботу, 25 декабря. Праздничное открытие, на котором украсят елку и зажгут огни, состоится в 18:00.

По информации мэрии, сейчас в Томске работают 35 ледовых катков.