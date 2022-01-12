Катафалк столкнулся с фурой в Иркутской области. Три человека погибли

В Иркутской области автомобиль ритуальной службы столкнулся с фурой. В результате происшествия погибли три пассажира прощального кортежа, еще двое попали в больницу.

По информации ведомства, авария произошла 12 января около 8 часов 20 минут утра. В дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении на 1839 км. федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (р-н Старой Ясачной) автомобилей Газель и фуры «Вольво».



По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель».



В настоящее время на месте экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий аварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы.