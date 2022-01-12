Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Катафалк столкнулся с фурой в Иркутской области. Три человека погибли
Новости

Катафалк столкнулся с фурой в Иркутской области. Три человека погибли

ТВ2 ТВ2

В Иркутской области автомобиль ритуальной службы столкнулся с фурой. В результате происшествия погибли три пассажира прощального кортежа, еще двое попали в больницу.

По информации ведомства, авария произошла 12 января около 8 часов 20 минут утра. В дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении на 1839 км. федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (р-н Старой Ясачной) автомобилей Газель и фуры «Вольво». 

По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель».

В настоящее время на месте экипажи ДПС работают над ликвидацией последствий аварии и обеспечивают регулирование безопасности дорожного движения на участке трассы.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.