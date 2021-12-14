Кассир из Ачинска, которая скрылась с 20 млн рублей, сдалась полицейским

Кассир из ачинского «Альфа-банка» Анна Григорьева, которая похитила около 23 млн рублей и скрылась, сама явилась в полицию по просьбе матери, сообщили в полиции. Женщина скрывалась чуть больше недели.

«Проанализировав собранные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — поясняют в МВД.

Сейчас Анна находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники, которые выясняют все обстоятельства случившегося.