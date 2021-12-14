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Кассир из Ачинска, которая скрылась с 20 млн рублей, сдалась полицейским

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Кассир из ачинского «Альфа-банка» Анна Григорьева, которая похитила около 23 млн рублей и скрылась, сама явилась в полицию по просьбе матери, сообщили в полиции. Женщина скрывалась чуть больше недели.

«Проанализировав собранные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — поясняют в МВД.

Сейчас Анна находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор:  SHOT/Telegram
Автор:  SHOT/Telegram

8 декабря полиция Ачинска в Красноярском крае сообщила о розыске 30-летней Анны Григорьевой, которую подозревают в хищении крупной суммы денег из банка.

«Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, принадлежащих учреждению», — сообщали в полиции.

Анна исчезла в ночь с 6 на 7 декабря. Сообщалось, что пока ее муж спал, она ушла из дома без вещей, взяв с собой паспорт и ключи. Руководство «Альфа-банка» обратилось в полицию с заявлением лишь вечером 7 декабря, в последний раз на работе Анна Григорьева была 3 декабря. Также в полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась мать подозреваемой.

Муж Анны Григорьевой рассказывал, что 5 декабря она пыталась покончить с собой, выпив таблетки, ее на скорой увозили в больницу, на следующий день она опять вернулась домой. Позже в Сети появились предсмертные записки, предположительно написанные Анной. В них говорилось, что ей кто-то угрожал.

В отношении Анны Григорьевой возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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