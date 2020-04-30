Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-главе МЧС Михаилу Бегуну

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор экс-главе областного ГУ МЧС РФ Михаилу Бегуну. Об этом ТВ2 рассказала его адвокат Любовь Былина.

«Кассационная инстанция отказала в удовлетворении нашей жалобы на приговор. Мы планируем подать апелляцию в Верховный суд», — сказала Любовь Былина.







Напомним, Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года в своем кабинете при получении взятки. Как утверждает следствие, деньги Бегун получал с коммерсантов взамен выдачи их фирмам незаконных разрешений на работу и обещаний «содействия» в решении различных попутных вопросов. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации от его подчиненного. Свою вину Михаил Бегун не признал.







По данным источников, Бегун находился в разработке ФСБ несколько месяцев. Некоторые из них утверждают, что это своеобразный ответ со стороны коммерсантов, чью деятельность приостановили в результате проверок после трагедии в «Зимней вишне».







В настоящее время Ленинский райсуд рассматривает второе уголовное дело в отношении Михаила Бегуна: он обвиняется в превышении должностных полномочий.

