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30 декабря,
2019
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Карты и гравюры XVIII-XX веков покажут на выставке в библиотеке ТГУ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Научной библиотеке ТГУ открылась выставка, посвященная 500-летию первого кругосветного путешествия, сообщает пресс-служба вуза. На выставке покажут карты и гравюры XVIII-XX веков.

Карты и гравюры XVIII-XX веков покажут на выставке в библиотеке ТГУ
Фото: пресс-служба ТГУ

Экспонаты выставки, подготовленной Институтом Сервантеса в Москве, принадлежат коллекционеру и испанисту Александру Казачкову. Казачков сам приехал на открытие выставки и провел экскурсию первым посетителям.

Как шло время – не заметили, увлечённые рассказом Александра Казачкова. Это редкой эрудиции человек, потрясающий рассказчик, — поделилась впечатлениями посетитель библиотеки и любитель испанского языка Гюзель Мокроусова. — Александр подарил редкие книги в фонд библиотеки. Современный меценат и подвижник, собранный и деликатный человек. Огромное спасибо за встречу с настоящим профессионалом и интереснейшей выставкой.

Экспозиция выставки показывает эволюцию образного восприятия и научно-художественного изображения частей света, разные методы и подходы нескольких школ европейской картографии. Выставка «Первое кругосветное путешествие и искусство картографии» будет работать до конца января. Увидеть ее можно на втором этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ.


Первое кругосветное путешествие — испанская морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана. Плавание началось 20 сентября 1519 года и закончилось 6 сентября 1522 года под командованием Хуана Себастьяна Элькано. В экспедиции участвовали пять кораблей с экипажем в 265-280 человек.

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