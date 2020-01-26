«Карточка на хлеб»: в Томске вспомнят блокаду Ленинграда
76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда исполнится уже в понедельник. В преддверии 27 января – Дня снятия блокады Ленинграда – томские школьники встретятся с жителями блокадного Ленинграда.
Томская область присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.
Как рассказали в областной администрации, ключевым мероприятием акции станет всероссийский урок памяти, который пройдет во всех томских школах.
Как сообщили в мэрии, в понедельник, в 14.00 на базе школы № 64 (пос. Тимирязевское, ул. Школьная, 18) поздравят четырех ветеранов блокадного Ленинграда. Для ветеранов и школьников проведут экскурсию по военно-историческому школьному музею «Память», посвященному 22-й Гвардейской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Школьники пообщаются с приглашенными жителями блокадного Ленинграда и детьми воинов, которые защищали Ленинград. На встрече сын ветерана Александра Ефимовича Вахрушева, который умер в 2019 году, передаст награды отца (медали «За отвагу»,. «За освобождение Ленинграда», «За взятие Берлина» и другие) в школьный музей.
За время блокады Ленинграда в нем погибло до полутора миллионов человек, большинство из них - от голода. Кусочек хлеба весом в 125 грамм (именно такой была блокадная норма на целый день) на акции может попробовать каждый.
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