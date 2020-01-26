«Карточка на хлеб»: в Томске вспомнят блокаду Ленинграда

76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда исполнится уже в понедельник. В преддверии 27 января – Дня снятия блокады Ленинграда – томские школьники встретятся с жителями блокадного Ленинграда.





Томская область присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.





Как рассказали в областной администрации, ключевым мероприятием акции станет всероссийский урок памяти, который пройдет во всех томских школах.