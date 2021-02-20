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20 февраля,
2021
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«Карьероуправление» Екатерины Собканюк построит новый микрорайон рядом с деревней Кисловка

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Генеральный директор компании «Карьероуправление» Екатерина Собканюк представила основные технико-экономические показатели будущего микрорайона «Левобережный» рядом с деревней Кисловка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Микрорайон Левобережный
Микрорайон Левобережный
Фото: администрация Томской области

«Мы планируем начать работы в этом году сразу после получения первых разрешений на строительство. Освоить территорию в 78,5 гектара рассчитываем за четыре года. Предстоит построить до 300 тысяч квадратных метров жилья и более 6 тысяч «квадратов» социальных объектов: школу на 1100 мест и три детсада на 600 мест, — сказала она. — До конца 2021 года мы планируем сдать первые 20 тысяч «квадратов» жилья. По подсчетам, проживать в Левобережном будут 8,3 тысячи человек».


Одновременно в новом микрорайоне начнется возведение объектов инженерной инфраструктуры, для этого застройщик уже начал работу с ресурсоснабжающими организациями. Для нужд Левобережного «Карьероуправление» построит автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

Новый жилой район на левом берегу Томи появится недалеко от другого микрорайона Северного Парка, который был ранее построен «Карьероуправлением». По данным обладминистрации, с 2016 года в «Северном парке» ввели в строй 186 тыс. кв. м жилья, не считая социальных объектов. Строительство микрорайона в его нынешних границах должно было завершиться в 2020 году. 

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