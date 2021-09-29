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Томские каратисты завоевали три бронзовые медали на всероссийских соревнованиях в Орле

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25 и 26 сентября в городе Орел на территории ГРИНН-Центра прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла». За медали турнира сражались около 1000 каратистов из 32 регионов России, в том числе — томичи. Им удалось завоевать три бронзовые награды, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Среди спортсменов от 18 и старше в категории свыше 84 килограмм третьим стал Александр Завьялов. Анна Скворцова взяла бронзу в возрастной группе от 18 лет в весе 55 килограммов, а Артем Зинатулин — замкнул тройку сильнейших в категории 14-15 лет и весовой категории 63 килограмма. Все спортсмены занимаются под руководством главного тренера сборной Томской области по каратэ Руслана Апаева.

Уже на следующей неделе томские каратисты поборются за призовые места на соревнованиях «Кубок маршала Покрышкина». Турнир состоится с 8 по 10 октября в Новосибирске, в нем примут участие порядка 1500 спортсменов со всей страны.

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