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14 января,
2020
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Новости

Карася стали экспортировать из Сибири в Китай

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

18 тонн карася впервые отправили из Новосибирской области в Китайскую Народную Республику, сообщает управление Россельхознадзора по региону. 

Карася стали экспортировать из Сибири в Китай

«На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, оформленный строго в соответствии с формой ветеринарного сертификата, согласованного с китайской стороной, и ветеринарный сертификат формы 5i. Экспортная партия соответствовала необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера», – говорится в сообщении ведомства.


Кроме рыбы, в Азии востребованы и новосибирские яйца. В конце прошлой недели в Монголию были отправлены более 150 тысяч куриных яиц местной птицефабрики.


По данным правительства Новосибирской области, в 2019 году из Новосибирской области в Китай вывезено почти 142 тысячи тонн продукции на 80 миллионов долларов. Это мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки.

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