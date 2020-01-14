Карася стали экспортировать из Сибири в Китай

18 тонн карася впервые отправили из Новосибирской области в Китайскую Народную Республику, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

«На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, оформленный строго в соответствии с формой ветеринарного сертификата, согласованного с китайской стороной, и ветеринарный сертификат формы 5i. Экспортная партия соответствовала необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера», – говорится в сообщении ведомства.





Кроме рыбы, в Азии востребованы и новосибирские яйца. В конце прошлой недели в Монголию были отправлены более 150 тысяч куриных яиц местной птицефабрики.





По данным правительства Новосибирской области, в 2019 году из Новосибирской области в Китай вывезено почти 142 тысячи тонн продукции на 80 миллионов долларов. Это мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки.