Капремонт Коммунального моста обойдется Томску в 1,2 млрд рублей и займет почти год

В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации. До конца года городской департамент капитального строительства планирует получить ее заключение. Проект разработан силами АО «Гипростроймост» (г. Санкт-Петербург). «В 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта специалисты ТГАСУ провели предпроектное обследование конструкций Коммунального моста и определили ключевые виды работ, которые должны быть включены в проект капитального ремонта. Среди них - переустройство инженерных коммуникаций, восстановление пролетного строения, ремонт устоев и укрепление конусов моста», - сообщил глава городского департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Как отметили сотрудники департамента капитального строительства, движение транспорта по мосту на время ремонта будет ограничено периодически. Продолжительность закрытия составит не более трех часов. Преимущественно, движение будет ограничиваться по ночам.







О сроках начала ремонта мэрия пока умалчивает. Возможно есть опасения, что проектная документация не пройдет госэкспертизу. Со Степановским переездом так было дважды.



Коммунальный (Южный, Старый) мост в областном центре является первым, по времени постройки, капитальным мостом через Томь. Строительство объекта велось с 1969 по 1973 года, запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. Ранее на его месте были понтонный мост, паромная и ледовая переправа. Очередная реконструкция моста была проведена в 2008 году.