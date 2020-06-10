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10 июня,
2020
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Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Красноярский институт «Гражданпроект» начал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания томского театра куклы и актера «Скоморох». На разработку ПСД в бюджете региона на 2020 год предусмотрено 20 млн рублей. Проект капитального ремонта должен быть подготовлен и пройти все экспертизы в 2021 году.

Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году

Капитальный ремонт в здании театра планируется начать в 2022 году. Деньги в размере 65 млн рублей выделит федеральный бюджет. 


Здание «Скомороха» — один из крупнейших памятников федерального значения в Томске. В предмет охраны входят и фасад, и симметричная планировка.


«Подрядчику предстоит приспособить историческое здание под театр: предусмотреть установку специального сценического оборудования, не повредив при этом ценные исторические элементы интерьера», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она добавила, что специалисты комитета будут контролировать ход реставрационных работ на каждом из этапов.

Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году
Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году
Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году

Трехэтажное каменное здание в «свободно трактованном стиле модернизированной английской готики» открыли в октябре 1912 года. Здание строилось по проекту архитектора Андрея Крячкова, в нем размещался «Дом науки имени Петра Макушина».


В Доме науки было 57 комнат — 8 аудиторий на 960 слушателей, 7 кабинетов, столовая, гардероб, комнаты для библиотеки, канцелярии и директора, башня для астрономических наблюдений.



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