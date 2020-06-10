Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году
Красноярский институт «Гражданпроект» начал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания томского театра куклы и актера «Скоморох». На разработку ПСД в бюджете региона на 2020 год предусмотрено 20 млн рублей. Проект капитального ремонта должен быть подготовлен и пройти все экспертизы в 2021 году.
Капитальный ремонт в здании театра планируется начать в 2022 году. Деньги в размере 65 млн рублей выделит федеральный бюджет.
Здание «Скомороха» — один из крупнейших памятников федерального значения в Томске. В предмет охраны входят и фасад, и симметричная планировка.
«Подрядчику предстоит приспособить историческое здание под театр: предусмотреть установку специального сценического оборудования, не повредив при этом ценные исторические элементы интерьера», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она добавила, что специалисты комитета будут контролировать ход реставрационных работ на каждом из этапов.
Трехэтажное каменное здание в «свободно трактованном стиле модернизированной английской готики» открыли в октябре 1912 года. Здание строилось по проекту архитектора Андрея Крячкова, в нем размещался «Дом науки имени Петра Макушина».
В Доме науки было 57 комнат — 8 аудиторий на 960 слушателей, 7 кабинетов, столовая, гардероб, комнаты для библиотеки, канцелярии и директора, башня для астрономических наблюдений.
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