Капитальный ремонт театра «Скоморох» начнется в 2022 году

Красноярский институт «Гражданпроект» начал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания томского театра куклы и актера «Скоморох». На разработку ПСД в бюджете региона на 2020 год предусмотрено 20 млн рублей. Проект капитального ремонта должен быть подготовлен и пройти все экспертизы в 2021 году.

Капитальный ремонт в здании театра планируется начать в 2022 году. Деньги в размере 65 млн рублей выделит федеральный бюджет.





Здание «Скомороха» — один из крупнейших памятников федерального значения в Томске. В предмет охраны входят и фасад, и симметричная планировка.





«Подрядчику предстоит приспособить историческое здание под театр: предусмотреть установку специального сценического оборудования, не повредив при этом ценные исторические элементы интерьера», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она добавила, что специалисты комитета будут контролировать ход реставрационных работ на каждом из этапов.