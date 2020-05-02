Капитальный ремонт начинается в «Пассаже Второва»

В Томске начинается капитальный ремонт памятника архитектуры регионального значения «Пассаж Второва» пр.Ленина, 111, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ранее на капитальный ремонт кровли и фасада было выделено 95 млн рублей.

В ходе капитального ремонта «Пассажа Второва» строители заменят стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Работы на кровле стартуют с 1 июня и будут поэтапными, чтобы исключить риск подтопления здания в случае дождей. Также подрядчик приведет в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы.





Кроме капремонта кровли и фасада, строители также выполнят благоустройство дворовой территории здания.





«С 30 числа стартует подготовительный этап — установка лесов, ограждений. А после 15 мая строители начнут ремонтные работы: планируется, что на объекте будет трудиться более 30 человек, — прокомментировал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — При этом на стройплощадке в обязательном порядке должны соблюдаться все противоэпидемические требования».





В ходе ремонта с фасада здания будет ликвидировано более 50 кондиционеров — этого требует федеральное законодательство. Взамен убранных сплит-систем проектом предлагается система кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.





Здание в самом центре Томска построено в 1905 году. До революции здесь располагались магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр, в последние годы помещения занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие организации.

