Капитальный ремонт томских школ по нацпроекту начнется не раньше 2023 года

Томская область направила заявку на участие в федеральной программе по капремонту школ. Планируется, что будут отремонтированы 23 объекта соцсферы, но работы начнутся не раньше 2023 года, сообщил замгубернатора Александр Феденев.

«Начинается проект модернизации системы образования на предстоящие 2022-2025 годы. Его стоимость для Томской области около 5 миллиардов рублей. В бюджете 2022 года уже заложены 42 миллиона рублей на инструментальное обследование школ под капремонт. Естественно, основное финансирование пойдет в 2023 году», – сказал Феденев.

О государственной программе по капремонту школ президент объявил в июне 2021. Ранее о необходимости принять такую программу заявляли местные власти — только в Томске срочный ремонт требуется 2/3 учреждений социальной сферы.

«Сегодня потребность в капитальном ремонте у объектов соцсферы — в первую очередь садов и школ — высока. По расчетам специалистов, на то, чтобы закрыть острые проблемы, требуется более 741 млн рублей. Найти такие средства в бюджете муниципалитета нереально. Мы делаем все, чтобы привлечь для решения этой проблемы финансирование из бюджетов вышестоящего уровня. В частности, мы уже подготовили ПСД на ряд учреждений. Еще несколько ПСД будет разработано до конца текущего года. Пока же мы совместно с депутатами выбираем приоритеты — какая школа, садик пойдет в ремонт первой, а где еще можно немного подождать», — отмечал и.о. мэра города Михаил Ратнер.

По его словам, сейчас в администрации города уже есть готовая проектно-сметная документация на порядка семи объектов. В каких именно объектах пройдет ремонт в 2022 году, станет известно после принятия бюджета города.