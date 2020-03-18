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18 марта,
2020
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Каникулы объявили во всех школах с 23 марта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Каникулы объявлены во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за эпидемии коронавируса, сообщает Минпросвещения. Одновременно досрочный период ЕГЭ переносится на июнь. Изначально он намечался на период с 20 марта по 13 апреля.


Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. В Томске эта мера заработала с 17 марта. В этот же день большинство вузов перешли на дистанционное обучение.


«Эти меры вводятся на последнюю неделю третьей четверти. С 23 марта начинаются весенние каникулы. Эпидемиологическая ситуация в регионе отслеживается ежедневно, позже будет принято решение о том, с какого времени и как начнется образовательный процесс в последней четверти учебного года», — поясняла начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.


В России, по данным на 17 марта, подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 104 случая, по ее словам, «завозные». 109 человек, заявила Голикова, переносят заболевание в легкой форме.


В Томской области нет больных коронавирусом. 


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