Каникулы для томских первоклассников пройдут на неделю раньше из-за коронавируса

Департамент образования мэрии Томска порекомендовал школам города перенести каникулы для первоклассников. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе они пройдут с 7 по 13 февраля. По утвержденному ранее графику каникулы для учеников первых классов должны были пройти на неделю позже.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее все вузы Томска перевели на дистанционный режим работы. Все занятия в университетах будут проводиться в онлайн формате до 1 февраля. Эти меры также были связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в Томской области.

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в регионе стало расти в конце января. С 28 января в Томской области ежедневно фиксируется новый рекорд заболеваемости, 1 февраля коронавирусом заразились 586 жителей области. За все время пандемии в Томской области выявили 68 050 случаев заражения ковидом, по оперативным данным, от инфекции умерли 706 томичей.

С 1 февраля в Томской области введен ряд новых ограничений. До улучшения обстановки приостанавливается плановая медпомощь, кроме пациентов, для которых отсрочка критична для здоровья. С 1 февраля до 1 марта учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный режим работы, запрещаются любые массовые мероприятия в общепите и услуги детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон.

Также запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключение — мероприятия, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50%.

Школы региона будут переводить на дистанционный режим не менее чем на неделю, если 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. Предприятиям и коллективам запрещено проводить собрания и массовые мероприятия. У правоохранительных органов есть все полномочия – вплоть до закрытия учреждений-нарушителей.