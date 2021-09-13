Кандидаты в Госдуму от Томской области: кто такие и сколько заработали

Что за кандидаты идут в Госдуму от Томской области, какой у них доход и какие затраты на избирательную кампанию? Рассказывает Тайга.инфо.

Томский округ От «ЕР» на округе выдвинулся депутат гордумы Томска, директор ООО «Лофт» Илья Леонтьев. Бывший начальник регионального штаба «Молодой гвардии „ЕР“» Илья Леонтьев, по официальным данным, занимается недвижимостью и долгое время был директором ООО «Томские кварталы». Через эту фирму он связан с экс-депутатом областной Думы от «ЕР» Андреем Тютюшевым, который возглавляет один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов — «Сибирскую аграрную группу». По данным избиркома, Леонтьев заработал в 2020 году 703 тыс. рублей, а на выборы собрал 24 млн рублей.

ЛДПР выдвинула на округе действующего депутата Госдумы Алексея Диденко. Он возглавляет комитет по местному самоуправлению и приходится сыном мэру Северска Николаю Диденко, главе северского отделения «ЕР». В 2020 году Диденко заработал 5,7 млн рублей. У него есть почти 4 тыс. кв. метров земли в Подмосковье, квартира в Томске, а также «депутатская» квартира в Москве и дача, в «возмездном пользовании на период замещения должности». Диденко собрал на выборы более 20 млн рублей и потратил на кампанию уже 17,5 млн. «Алексей Диденко приходит на дебаты и критикует «Единую Россию». В то же время он, как и представители «ЕР» в Госдуме, голосовал за обнуление сроков Владимира Путина на посту президента, налог на самозанятых, индульгенцию на нарушение закона президентам после их ухода и трехдневное голосование на выборах», — пишет Тайга.инфо.

КПРФ на округе представляет главный редактор издания «Милый Томск» Василий Шипилов. Ему удалось собрать на кампанию 940 тыс. рублей. Ранее ТВ2 сообщало, что Шипилову отказались выдать пропуск в Северск, входящий в его округ, и разрешили въезд в город за шесть дней до конца агитации.

Кроме того, на Томском округе зарегистрированы Елена Ульянова (Партия роста), Александр Цинь-Дэ-Шань («Новые люди»), Александр Ростовцев («СРПЗП»), Евгений Кротов («Родина»), Василий Ерёмин («Яблоко») и Виктор Гринев (РППСС).

Обский округ «ЕР» на округе представляет действующий депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Соломатина с 1985 года была главврачом областной поликлиники профилактических осмотров, где числилась вплоть до 2016 года, когда ее провели в Госдуму РФ. Параллельно она организовала собственный медицинский бизнес — группу компаний «Здоровье», в которую входят несколько компаний принадлежащих самой Соломатиной и ООО «Медицинский научно-практический центр» Виктора Соломатина. Татьяна Соломатина собрала на выборы 19,8 млн рублей. Деньги перечислили фонды, связанные с «ЕР». В 2020 году депутату Госдумы заработала почти 9,5 млн рублей, еще 22,4 млн лежат на банковских счетах. У нее также есть акции «Норникеля», «Газпром нефти» и «Газпрома», банка «ВТБ», «Детского мира», «ЛУКОЙЛа», МТС, «Роснефти» и других корпораций, а также различные облигации. В том числе структур, связанных с иностранными компаниями, утверждает Тайга.инфо. В частности, у Соломатиной есть облигации ООО «Боржоми Финанс», которое принадлежит кипрскому «Рисса Инвестментс Лимитед». Еще ей принадлежат облигации ООО «МВ Финанс», которым владеет ООО «Йозеф Зайбель Восток» — дочерняя структура швейцарской «Йозеф Зайбель», вероятно имеющей отношение к одноименному европейскому бренду обуви из Германии.

От КПРФ на округе выдвигается замдиректора «Центра изучения формирования гражданского общества» из некоммерческого «Института инновационного развития» Сергей Губа. Ранее он уже представлял КПРФ в Закдуме Томской области. Губа участвует в дебатах и ведет кампанию в сети, на которую собрал около 180 тыс. рублей

У «Яблока» на округе идет депутат гордумы Томска Игорь Лютаев. Он одновременно ведет кампанию в Госдуму и в законодательную Думу Томской области. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинули регионального парламентария Галину Немцеву. Также на Обском округе зарегистрированы Данил Дорофеев (ЛДПР), Константин Лапшин («Родина»), Ксения Старикова («Новые люди») и Лариса Шевцова (РППСС).

Галина Немцева

Партийные списки Региональную группу «ЕР» по Томской области и Кузбассу доверили кемеровскому сенатору от губернатора Сергея Цивилёва и лидеру местных единороссов Алексею Синицыну. В 2020 году он заработал 8,1 млн рублей, на счетах у него еще 3,5 млн. Кроме того, Синицын отчитался об облигациях федерального займа и Сбербанка на общую сумму 9,6 млн. Синицын владеет семью транспортными средствами, в том числе четырьмя снегоходами, и квартирой на 56 кв. метров в Кузбассе. Его несовершеннолетним детям принадлежит особняк на 440 «квадратов», а еще одна квартира на 130 «квадратов» находится в пользовании семьи.

Второй в региональной группе оказалась замглавврача Кузбасской областной клинической больницы Вероника Власова. В недавнем агитационном интервью она признавала, что за последние годы в стране сложился дефицит медицинских кадров, но утверждала, что «активно проводится «модернизация здравоохранения».

Третьим в списке стал глава штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев. В 2020 году единоросс заработал 1,9 млн рублей. По данным Тайги.инфо, у Киселева есть иностранные активы, но у ЦИК к нему претензий не возникло. Четвертым в списке «ЕР» оказался депутат гордумы Томска Владимир Самокиш. За 2020 год Самокиш заработал 40 млн, еще 14,3 млн на вкладах, коммерческая и жилая недвижимость в Томской, Новосибирской областях и Краснодарском крае. У Самокиша есть и личный Cadillac.

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Томское реготделение «ЕР» вдобавок к деньгам своих одномандатников получило на выборы 25 млн рублей. Реготделение «Справедливой России-Патриотов-За правду», собрало 5,3 млн рублей. Откуда они поступили, в документах избиркома не указано. Группа «СРПЗП» объединяет Томскую, Кемеровскую области и ХМАО. Ее возглавил, не имеющий отношения к Сибири, замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков, которого называют «публицистом» и «доктором экономических наук». Судя по документам ЦИК, свои 3,1 млн рублей в 2020 году Новичков заработал в издательстве «Юрайт» и федеральных вузах: Российском госуниверситете туризма и сервиса и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Вторая в региональной группе «СРПЗП» — жительница Рязани, секретарь центрального совета партии Надежда Корнеева, которая была доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012 году. Она работает руководителем отдела по связям с общественностью АНО «Институт экономических, правовых и социально-политических исследований». Эта структура принадлежит другой некоммерческой организации — «Исследовательскому институту развития государства и общества», которым владеет сопредседатель «СРПЗП» Геннадий Семигин.

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Томские отделения других партий, по последним данным избиркома, не получили денег на выборы. КПРФ объединила в региональную группу Томскую область с Хакасией и Красноярским краем. Первым в списке стал гендиректор ООО «Мобильные технологии» Иван Бабич из красноярского города Назарово. Его годовой доход составил 60 млн рублей и 4,3 млн на счету. Второй в региональной группе КПРФ — глава Хакасии Валентин Коновалов, который утверждал, что откажется от мандата и останется руководить регионом. Третьей стала депутат Томской облдумы и глава обкома Наталья Барышникова. В 2020 году она заработала 2,1 млн рублей, на банковских счетах есть еще 430 тыс.

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