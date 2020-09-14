Кандидаты от оппозиции выиграли 19 мандатов из 27. Итоги голосования в Думу Томска

На сайте избиркома опубликованы результаты голосования по одномандатным округам. На 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные системой «Умного голосования».
(Изначально сообщалось о победе кандидата от «Единой России» Андрея Иванова, однако в системе не были учтены данные по двум округам. В итоге мандат достался самовыдвиженцу Денису Ярмошу).
В настоящий момент кандидаты по партиям распределяются так:
- «Единая Россия» — восемь человек;
- КПРФ — шесть человек;
- ЛДПР и «Новые люди» — по одному кандидату;
- «Яблоко» и «Справедливая Россия» — двое.
Также в состав городской Думы прошли шесть самовыдвиженцев, в том числе от штаба Алексея Навального.
Подробнее смотрите в инфографике ниже:
Результаты на участках следующие.
После обработки 80 % протоколов результаты такие:
- «Единая Россия» – 24,33 %
- КПРФ – 17,58 %
- ЛДПР – 15,13 %
- «Новые люди» – 14,44 %
- «Справедливая Россия» – 11,06 %
- «Яблоко» – 9,39 %
- «Партия Роста» – 5,27 %
На данный момент все партии проходят барьер в 5 % и могут получить мандаты в Думе.
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