Кандидаты от оппозиции выиграли 19 мандатов из 27. Итоги голосования в Думу Томска

На сайте избиркома опубликованы результаты голосования по одномандатным округам. На 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные системой «Умного голосования».





(Изначально сообщалось о победе кандидата от «Единой России» Андрея Иванова, однако в системе не были учтены данные по двум округам. В итоге мандат достался самовыдвиженцу Денису Ярмошу).





В настоящий момент кандидаты по партиям распределяются так:

«Единая Россия» — восемь человек;

КПРФ — шесть человек;

ЛДПР и «Новые люди» — по одному кандидату;

«Яблоко» и «Справедливая Россия» — двое.





Также в состав городской Думы прошли шесть самовыдвиженцев, в том числе от штаба Алексея Навального.





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