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14 сентября,
2020
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Кандидаты от оппозиции выиграли 19 мандатов из 27. Итоги голосования в Думу Томска

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

На сайте избиркома опубликованы результаты голосования по одномандатным округам. На 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные системой «Умного голосования». 


(Изначально сообщалось о победе кандидата от «Единой России» Андрея Иванова, однако в системе не были учтены данные по двум округам. В итоге мандат достался самовыдвиженцу Денису Ярмошу).


В настоящий момент кандидаты по партиям распределяются так: 

  • «Единая Россия» — восемь человек;
  • КПРФ — шесть человек;
  • ЛДПР и «Новые люди» — по одному кандидату; 
  • «Яблоко» и «Справедливая Россия» — двое.


Также в состав городской Думы прошли шесть самовыдвиженцев, в том числе от штаба Алексея Навального. 

Подробнее смотрите в инфографике ниже:

Результаты на участках следующие.

После обработки 80 % протоколов результаты такие:


  • «Единая Россия» – 24,33 %
  • КПРФ – 17,58 %
  • ЛДПР – 15,13 %
  • «Новые люди» – 14,44 %
  • «Справедливая Россия» – 11,06 %
  • «Яблоко» – 9,39 % 
  • «Партия Роста» – 5,27 %


На данный момент все партии проходят барьер в 5 % и могут получить мандаты в Думе.


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