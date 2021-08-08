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Главная Новости Кандидату в областные депутаты Максиму Забелину отказали в регистрации
Новости

Кандидату в областные депутаты Максиму Забелину отказали в регистрации

ТВ2
ТВ2 ТВ2
59 минут назад

Депутату городской Думы Максиму Забелину отказали в регистрации кандидатом в областную Думу. Об этом Максим Забелин рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня на заседании ОИК меня лишили пассивного избирательного права за участие в митинге 30 января.

Многие из Вас знают меня по активной общественной и депутатской деятельности. Я всегда шел вперед и хотел продолжить ее на уровне области. Так вот, благодаря действиям нынешней репрессивной машины и бешеного думского принтера в ближайшие 5 лет избираться я никуда не смогу, в том числе даже на следующих выборах. Пока больше никаких комментариев, только эмоции. Надеюсь на Вашу поддержку, в том числе и в огласке ситуации. Россия будет свободной», — говорится в сообщении.

Как следует из ролика, который Максим Забелин выложил в соцсетях, отказали ему в праве избираться из-за недавно принятого закона о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму.

«У Забелина Максима Валерьевича отсутствует пассивное избирательное право, что является отказом для регистрации кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области седьмого созыва по Малиновскому одномандатному округу № 15. Областная избирательная комиссия решила отказать в регистрации Максиму Забелину».

 

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательной Думы Томской области приняли изменения в законодательство региона, по которым люди, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, не смогут участвовать в выборах. В мае 2021 года аналогичный закон приняла Госдума РФ. 25 депутатов поддержали изменения, 11 проголосовали против.

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