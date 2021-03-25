Канада ввела санкции против сибирского полпреда Сергея Меняйло

Канада ввела санкции против полпреда президента Путина в СФО Сергея Меняйло, пишет Тайга. инфо . В качестве причин обозначены «грубые и систематические нарушения прав человека». После введения санкций запретят въезд в страну, а граждане Канады не могут работать с Меняйло, оказывать любые услуги.

Отмечается, что Канада по тем же причинам с 24 марта ввела санкции против ряда российских чиновников. Среди них также бывший начальник ФСБ Красноярского края Александр Калашников, который сейчас руководит ФСИН. Полный список, как пишет Тайга.инфо, опубликован на сайте правительства Канады.





Правительство Канады не конкретизирует причины введения санкций. Однако ранее подобные санкции против некоторых российских политиков, в том числе Сергея Меняйло и Александра Калашникова ввели США и Евросоюз. Там среди причин называлось преследование политика Алексея Навального.





«Учитывая его руководящую роль в качестве представителя администрации президента в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло несет ответственность за поддержку лиц, которые отравили или принимали участие в отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», — говорится в решении ЕС.





В свою очередь Сергей Меняйло заявилят, что не пострадает от введения санкций Евросоюза. «Это уже третий или четвертый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится», — говорил он.





Про Калашникова в ЕС отмечали, что он руководит ФСИН, поэтому «несет ответственность за нарушение прав человека и произвольные аресты и задержания». В ЕС считают, что «именно по приказу Калашникова» Навального задержали в аэропорту по делу о мошенничестве, которое ЕСПЧ признал незаконным в 2018 году.





Также под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.





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