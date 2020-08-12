Кампус может остаться без «сердца»: Дом игуменьи расселен, но не законсервирован

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Жители Студгородка бьют тревогу — Дом игуменьи, объект культурного наследия регионального значения, входящий в «Историко-архитектурный ансамбль территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864-1922 годов)», остался без присмотра и может загореться.

Фото: Олег Мутовкин

Татьяна Фофанова живет в доме рядом по адресу Студгородок, 5а и часто проходит мимо Дома игуменьи. Она рассказала ТВ2, что жильцов из аварийного дома расселили еще весной, а окна и двери заколотили. «На доме висит табличка, что это памятник архитектуры и что он охраняется государством. Но на самом деле этот памятник не охраняется никем, — говорит Татьяна Михайловна. — Что мы видим – двери выломаны, окно выломано и, судя по неприятному запаху из дома, его кто-то регулярно посещает. Несколько раз на глаза мне попадался молодой человек, который сидел на порожке дома и курил. Поскольку дом деревянный и никем не охраняется, то мы переживаем, что может возникнуть пожар».

В феврале 2020 года комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел мониторинг памятника регионального значения, расположенного на территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря. Территория бывшего монастыря находится в пределах улиц Студенческой, Учебной, Вершинина, Усова в историческом районе «Верхняя Елань». Тогда специалисты комитета осмотрели дом игуменьи, странноприимный дом, трапезную, аптеку и лазарет, первый и второй корпуса обители, иконописную мастерскую и часовню Святой Домны Томской, построенную на месте утраченного храма святителя Иннокентия. Мониторинг проводился в связи с желанием молодых архитекторов, объединившихся в «Живую лабораторию», сделать Дом игуменьи «сердцем кампуса». Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина эту идею поддержала и отметила, что с учетом исторической значимости и близости к студенческому кампусу территория бывшего монастыря вполне могла бы стать одним из популярных общественных пространств. В ответ на вопрос, почему в настоящее время за памятником никто не следит, Елена Перетягина пояснила ТВ2, что дом по адресу Студгородок, 7 находится в муниципальной собственности и требование обеспечить охрану памятника архитектуры было направлено а администрацию Кировского района.

Быстрого ответа о ситуации с памятником в администрации Кировского района получить не удалось, но мы надеемся получить информацию. Координатор «Живой лаборатории» Ника Еремина подтвердила ТВ2, что в рамках дипломных работ молодые архитекторы продолжают работать над проектом реставрации Дома игуменьи и думают взять его своим сообществом в рамках программы «Аренда за рубль». В настоящий момент в мэрии готовятся необходимые для этого документы.

Фото: «Живая лаборатория»

Напомним, что «Живая лаборатория» провела два воркшопа под названием «Сердце кампуса», посвященных интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. В семинарах принимали участие зарубежные партнеры из Нидерландов и заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.