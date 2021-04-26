«Камеры грязные, матрасов нет, адвоката не пускали»

Арестованные после митинга 21 апреля в поддержку Алексея Навального томичи Андрей Фатеев , Игнат Купцов и Никита Байгулов пожаловались на плохие условия содержания в камерах предварительного содержания. В камерах было грязно, матрасы выдавались тоже грязные, а полицейские не допускали к задержанным адвоката. В итоге арестованные пожаловались на условия содержания в ОНК.

«Помещение находится в ужасном антисанитарном состоянии, в помещении сильный неприятный запах и грязь. Отсутствуют полноценные постельные комплекты, а имеющиеся находятся в крайне антисанитарном состоянии. Пребывание в данном помещении унижает человеческое достоинство граждан. Помещение не приспособлено для сна в ночное время содержащихся в нем граждан», — говорится в жалобе Андрея Фатеева членам ОНК.

Как рассказал членам ОНК Андрей Фатеев, камера, в которой он содержался до суда, «унижает человеческое достоинство». Камера совершенно не приспособлена для содержания под стражей в ночное время.

Другая жалоба на действия полицейских касалась недопуска адвокатов к задержанным. Так, к Андрею Фатееву адвокат Антон Тимофеев смог попасть только спустя шесть часов после задержания. Фатеев сразу же подал ходатайство о допуске к нему адвоката, которое приняли только через 1,5 часа.

Андрей Фатеев добавил, что ему ночью пришлось вдвое сложить матрас, чтобы можно было поспать. Другому арестованному, Игнату Купцову, матрас не выдали совсем, до четырех часов утра Игнат спал на лавке без матраса. Только ранним утром, в четыре часа утра, полицейские перевели его в другую камеру, где молодому человеку удалось поспать до девяти утра.

Кроме того, 21 апреля полицейские пытались взять у задержанных ходатайства о том, что их дела непременно должны рассматриваться по видеосвязи. Об этом ТВ2 рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.





«Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району, изначально озвучив задержанным, что их дела будут рассматриваться по видеоконференцсвязи, пытались подписать у них ходатайства о том, что именно сами задержанные просят рассмотреть их дела таким способом. Кроме того, была предпринята попытка подписать объяснения, в которых задержанные должны были согласиться с суммами штрафов. При этом перед тем, как отпустить задержанных из отдела, полицейские изъяли у них мобильные телефоны, якобы в качестве доказательств по делу. Кто-то отказывался подписать ходатайство, а кто-то нет. А в Советском РОВД вот еще что случилось. Суд вернул из-за ошибок материал в отношении нашей подзащитной в отдел полиции, но ей до сих пор отказываются возвращать изъятый ранее в качестве «орудия правонарушения» телефон. При этом при покупке ею нового аппарата и получении дубликата сим-карты ей пришло смс о попытке входа в ее телеграм».





Пояснения у сотрудников Советского и Кировского РОВД члены ОНК оперативно взять не смогли. Причина — в день проверки членами ОНК, 25 апреля, в полиции дежурили совсем другие сотрудники. Единственное, что было сделано — убраны камеры в Советском РОВД и заменены матрасы. Об этом ТВ2 рассказал член ОНК Сергей Сороков.





«В Октябрьском их было десять человек. Максимальный срок задержания и составления протокола — 45 минут. Суды проходили и по видеоконференции (ВКС) и в зале суда. Всем вынесли штраф в размере десяти тысяч. Чтобы проверить, заставляли ли людей писать ходатайства о проведении суда по ВКС, видеозапись могут предоставить только по запросу прокуратуры. На вопрос, кто в райотделе полиции объясняет задержанным, что они имеют право на юридическую помощь, ответить не смогли. В Советском РОВД содержались 15 человек. Троих арестовали и поместили в спецприемник, на остальных составили протокол и отпустили. В день проверки дежурил тот самый сотрудник, который дежурил и на следующий день после митинга, 22 апреля. Пояснить насчет недопуска адвоката к задержанному ничего не смог, так как никого не видел. Опять же, видеонаблюдение можно посмотреть только через запрос в прокуратуру. В камерах на момент нашей проверки никого не было. Сейчас там все чисто, прибрано, и самое удивительное, лежали три новых матраса. Когда мы в последний раз проверяли камеры, матрасов не было. Люди в камерах спали, подкладывая куртки под голову. Выяснить, выдавались ли им постельные принадлежности, не удалось, так как никакой записи об этом в ОМВД нет».





Сергей Сороков рассказал, что изъятые вещи, в частности, телефоны, можно будет потом забрать из отдела полиции. Тем людям, которые из суда доставляются в спецприемник, вещи доставляют тоже в спецприемник.



«Нам в Октябрьском рассказали, что всего после митинга 21 апреля в отделы полиции было доставлено порядка 40 человек. Кроме Советского и Октябрьского РОВД, в другие отделы полиции», — добавил Сергей Сороков.