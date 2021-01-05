Добрые новости
05 января,
2021
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Новости

Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям

Светлана Сырова
Светлана Сырова
2 часа назад

Симпатичный веселый Камал – первый ребенок, о котором мы хотим рассказать в наступившем году. Он явно задержался в стенах центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  Когда-то кровная мать Камала тоже воспитывалась здесь, потом переходила по возрасту в другие детские дома.  Повзрослев, она получила от государства положенную благоустроенную квартиру. Социальные службы помогли обставиться мебелью. Сотрудники малышового учреждения, помня женщину с малых лет, жалели ее и сделали все, чтобы ей вернули двух ее дочек, которых органы опеки временно размещали примерно два-три года назад.  Отстояли ее право на материнство. Женщина с двумя девочками вернулась домой. Потом родился еще и мальчик.


Однако свою судьбу мать троих детей пустила под откос. Алкоголизм безжалостен. Детей  ей больше доверять не стали. Суд вынес постановление о лишении родительских прав. Сестры Камала давно живут в приемных семьях.  А этот мальчишка задержался в госучреждении. Воспитатели и нянечки обожают его. Шутят, что не хотят с ним расставаться. Но знают, что у каждого ребенка должна быть семья. И верят в то,  что Камал ее тоже найдет. 

Камал
Камал

Несмотря на свой маленький рост, этот парень борется с ровесником, который выше его на две головы, за внимание единственной девочки в группе. Камал – доброжелательный ребенок, но с твердым характером. Переодеваясь для  фотосъемки, он категорически отказался от кофточки серого цвета, решительно не дал себя в нее нарядить.  Выбрал желтую кофточку с синими полосами, которая очень идет к его карим глазам. Он косит. Операция на косоглазие - в планах медиков, но ее сделают позже. У Камала третья группа здоровья.  Когда он был младенцем, врачи опасались, что он будет отставать в умственном развитии. К счастью, опасения не подтвердились. Ребенок хорошо развивается. 

Камал
Камал

Камал играет в кубики и пазлы, любит катать машины. А еще он обожает воду.

— Не все дети в нашей группе любят воду, многие ее просто боятся, а Камал умывается и плещет по воде ладошками с нескрываемым удовольствием,— рассказывает воспитатель.


Мальчишка любит гулять. До пандемии в учреждении бывали волонтеры из Томской Епархии. Был свой волонтер и у Камала. Встречаясь с ним, ребенок хитрил и говорил, что у него устали ножки. Хотел подольше побыть на руках. Но пока, как бы ни любили его нянечки и воспитательницы, на руках его держат не так часто, как ему хочется. Нет у парня мамы. Пока нет...

Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям
Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям
Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям
Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям
Камал: Он явно задержался в стенах центра помощи детям

Камал родился в декабре 2017 года. Ему уже исполнилось три года, и пришло время мальчишке переходить в другое учреждение. Однако хочется верить в рождественское чудо! Очень хочется, чтобы он попал не в учреждение, а в семью. Мать и отец приедут за ним, он заберется к ним на руки и поедет домой.


Анкета Камала: http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-781t

Обращаться: Опека Ленинского района г. Томска Тел./факс: (3822) 51-71-31 51-71-32 
Региональный оператор Ирина Владимировна Нифанина Телефон: (3822) 713-996

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