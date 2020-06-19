Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

На набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина образовалась спонтанная зона отдыха. Сюда по вечерам приезжают горожане со своими кальянами, включают музыку и веселятся до часу ночи. Об этом рассказала ТВ2 жительница этого района Наталья Киселева.

«Раньше движение транспорта на этом отрезке было ограничено. Это тупиковая ветвь, не участвующая в разгрузке транспортных потоков в городе. Круглосуточно около дома ул. К.Маркса 2 стояла машина ДПС и следила за порядком. Машину убрали, а граждане на личном транспорте стали выезжать прямо на набережную, включать громкую музыку и курить кальяны. Очень часто веселье заканчивается далеко за полночь, что мешает отдыху жителей близлежащих домов. Кроме всего, теперь пешеходам приходится постоянно следить за своей безопасностью, уступать дорогу машинам, а ведь отдельных тротуаров там нет (только около здания Аграрной группы), — жалуется на ситуацию в письменном обращении мэру Томска Ивану Кляйну Наталья Киселева.

Томичка рассказала, что ночью с 7 на 8 июня жителям соседних домов пришлось вызывать полицию, так как в час ночи приехал автомобиль с очень громкой музыкой, и даже стены дома вибрировали. 10 июня ситуация повторилась и томичка вновь вызывала полицию. «Через полчаса после вызова я вышла на набережную посмотреть, что происходит. Зрелище поразило. Вся набережная в два ряда заставлена автомобилями с молодежью (машин 40-50)! И это в разгар пандемии! Играет музыка, особенное неудобство доставляют сабвуферы, даже с закрытыми наглухо окнами мы слышим вибрацию ритма. Полиция проехала, водители транспортных средств немного убавили громкость, правда ритм не пропал, но органы правопорядка не могут там стоять и охранять покой граждан всю ночь», — рассказала Наталья Киселева.



Томичка жалуется, что вечером они не могут даже открыть окно для проветривания, так громко играет музыка. На письменное обращение в полицию с просьбой навести порядок на набережной Томи и привлечь к ответственности нарушителей порядка, Наталья получила ответ, что это не в компетенции полиции.