Добрые новости
19 июня,
2020
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Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

Виктория Мучник
Виктория Мучник
2 часа назад

На набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина образовалась спонтанная зона отдыха. Сюда по вечерам приезжают горожане со своими кальянами,  включают музыку и веселятся до часу ночи. Об этом рассказала ТВ2 жительница этого района Наталья Киселева. 

Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

«Раньше движение транспорта на этом отрезке было ограничено. Это тупиковая ветвь, не участвующая в разгрузке транспортных потоков в городе. Круглосуточно около дома ул. К.Маркса 2 стояла машина ДПС и следила за порядком. Машину убрали, а граждане на личном транспорте стали выезжать прямо на набережную, включать громкую музыку и курить кальяны. Очень часто веселье заканчивается далеко за полночь, что мешает отдыху жителей близлежащих домов. Кроме всего, теперь пешеходам приходится постоянно следить за своей безопасностью, уступать дорогу машинам, а ведь отдельных тротуаров там нет (только около здания Аграрной группы), — жалуется на ситуацию в письменном обращении мэру Томска Ивану Кляйну Наталья Киселева.

Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

Томичка рассказала, что ночью с 7 на 8 июня жителям соседних домов пришлось вызывать полицию, так как в час ночи приехал автомобиль с очень громкой музыкой, и даже стены дома вибрировали. 10 июня ситуация повторилась и томичка вновь вызывала полицию. «Через полчаса после вызова я вышла на набережную посмотреть, что происходит. Зрелище поразило. Вся набережная в два ряда заставлена автомобилями с молодежью (машин 40-50)! И это в разгар пандемии! Играет музыка, особенное неудобство доставляют сабвуферы, даже с закрытыми наглухо окнами мы слышим вибрацию ритма. Полиция проехала, водители транспортных средств немного убавили громкость, правда ритм не пропал, но органы правопорядка не могут там стоять и охранять покой граждан всю ночь», — рассказала Наталья Киселева.


Томичка жалуется, что вечером они не могут даже открыть окно для проветривания, так громко играет музыка. На письменное обращение в полицию с просьбой навести порядок на набережной Томи и привлечь к ответственности нарушителей порядка, Наталья получила ответ, что это не в компетенции полиции.

Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

Томичка просит администрацию города обратить внимание на спонтанное место отдыха и массового скопления людей. «Не хочется сейчас из-за вируса ходить по квартирам близлежащих домов и собирать подписи. Если возникнет такая необходимость, придется и подписи собирать», — говорит Наталья.

Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?
Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?
Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?
Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?

Видео ночной дискотеки можно посмотреть здесь.

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