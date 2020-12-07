Календарь выходных: как работаем и отдыхаем на Новый 2020 — 2021 год

Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. На работу после праздников предстоит выйти с понедельника, 11 января 2021 года.

Правительство также официально сделало 31 декабря сокращенным рабочим днем. При этом два праздничных дня, выпадающих на календарные выходные — 2 и 3 января, переносятся на другие даты 2021 года. За 3 января будем отдыхать 31 декабря 2021 года, за 2 января отдыхаем 5 ноября 2021 года.





Таким образом, в 2021 году россиян ждут четыре долгих выходных — с 4 по 7 ноября. Кроме того, три дня отдыха будут в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).