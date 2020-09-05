Какие жалобы опубликовали томичи на карте нарушений на выборах в гордуму

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Досрочное голосование на региональных выборах началось в Сибири. В Томской области на «Карту нарушений» движения за честные выборы «Голос» поступило 17 жалоб от избирателей. На карте избиратели жалуются на агитацию и принуждение к голосованию бюджетников.

Избиратель рассказал, что в ТГУ разместили агитационные плакаты с изображением ректора Эдуарда Галажинского и проректора по социальной работе Сергея Кулижского. Они кандидаты «Единой России».

«В государственных и муниципальных образовательных организациях не допускается создание и деятельность политических партий, партиям запрещено вмешиваться в учебный процесс», — прокомментировали в «Голосе».

«В чате учителей гимназии № 18 директор призывает учителей проголосовать за кандидата от «Единой России» по Кировскому одномандатному избирательному округу № 4, директора лицея № 51 Н. Богданову», — написал избиратель.

Житель Северска рассказал о привлечении сотрудников АО «Северский водоканал» к благоустройству избирательного участка директора компании Марата Шарафутдинова.

«Перед выборами в депутаты работников АО «Северский водоканал» заставляют благоустраивать детские песочницы, бетонировать ступеньки около домов, переносить бордюры. Около дома по улице Калинина, 32 уже больше недели слесаря косят траву, а не занимаются своей работой. Многие отказались, и мы их больше не увидим на этой работе! Конечно, благоустройство города — это хорошее дело, но не силами муниципального предприятия и откладывания первостепенной основной работы для того, чтоб выиграл выборы кандидат. И главное, нельзя отказаться от этой работы — практически сразу уволят!»

Еще один избиратель указал на карте нарушений, что директор Северского музыкального театра отправляет на один избирательный участок всех сотрудников театра.

«Бунакова Светлана Евгеньевна принудительно отправляет весь состав театра на голосование на один избирательный участок, без согласия работников. Говоря о том, что должна убедиться, что все проголосуют. И так она поступает каждое голосование или выборы».