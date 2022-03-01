Какие законы вступают в силу в марте

Рассказываем, что изменится с 1 марта 2022 года.

Пенсии военным проиндексируют

Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом РФ. Закон будет иметь обратную силу: пенсии пересчитают с 1 января 2022 года. Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. "Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", — отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ужесточение контроля за оборотом оружия

С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества. В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет: проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Трудоустройство людей с инвалидностью

Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников. Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3%.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2 тыс. рублей. В течение суток с первого нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным: для автобусов, такси, учебных и грузовых машин, машин со спецсигналами, легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. Также техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Автовладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не нужно.

Новый порядок выдачи медсправок водителям

С 1 марта Министерством здравоохранения России утвержден новый порядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия.

Утилизация компьютерной и бытовой техники

С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Свидетельства о смерти в электронном виде