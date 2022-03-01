Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Какие законы вступают в силу в марте
Новости

Какие законы вступают в силу в марте

ТВ2 ТВ2

Рассказываем, что изменится с 1 марта 2022 года.

Пенсии военным проиндексируют

Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом РФ. Закон будет иметь обратную силу: пенсии пересчитают с 1 января 2022 года.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

"Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", — отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ужесточение контроля за оборотом оружия

С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества.

В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет: проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных).

О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Трудоустройство людей с инвалидностью

Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников. 

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3%.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2 тыс. рублей. В течение суток с первого нарушения за последующие штрафовать не будут. Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным: для автобусов, такси, учебных и грузовых машин, машин со спецсигналами, легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. 

Также техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Автовладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не нужно. 

Новый порядок выдачи медсправок водителям

С 1 марта Министерством здравоохранения России утвержден новый порядок выдачи медицинских справок. Тем водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия.

Утилизация компьютерной и бытовой техники

С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Свидетельства о смерти в электронном виде

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Медицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему здравоохранения, после чего они будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Благодаря этому близким умершего не придется предоставлять документ в госорганы.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.