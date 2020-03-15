Какие населенные пункты Томской области могут попасть в зону затопления

Росгидромет назвал населенные пункты Томской области, которые могут попасть в зону затопления весной 2020 года.

«При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов: на реке Обь – Молчаново, Колпашево, Каргасок, Александровское; на реке Томь – Томск; на реке Чулым — Тегульдет, Зырянское, Батурино; на реке Чая — Подгорное (Томская область)», — рассказали в ведомстве.





Сообщается, что в первой декаде апреля формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Томи в районе Томска. Вскрытие рек Васюган и Кеть ожидается в третьей декаде апреля.





Всего 87 населенных пунктов Томской области попадают в возможную зону затопления. По словам экспертов, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет.





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