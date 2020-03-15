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15 марта,
2020
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Какие населенные пункты Томской области могут попасть в зону затопления

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Росгидромет назвал населенные пункты Томской области, которые могут попасть в зону затопления весной 2020 года. 

Какие населенные пункты Томской области могут попасть в зону затопления

«При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов: на реке Обь – Молчаново, Колпашево, Каргасок, Александровское; на реке Томь –  Томск; на реке Чулым — Тегульдет,  Зырянское,  Батурино; на реке Чая —  Подгорное (Томская область)», — рассказали в ведомстве.


Сообщается, что в первой декаде апреля формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии Томи в районе Томска. Вскрытие рек Васюган и Кеть ожидается в третьей декаде апреля.


Всего 87 населенных пунктов Томской области попадают в возможную зону затопления. По словам экспертов, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет. 

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