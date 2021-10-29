Какие коронавирусные ограничения ждут регионы Сибири с 30 октября

Каждый регион самостоятельно принимает решения о том, какие ограничительные меры вводить для профилактики коронавируса. Рассказываем, что ждет регионы в ближайшее время.

Томская область

В Томской области с 30 октября по 7 ноября не будет полного локдауна, но появятся дополнительные ограничения на работу развлекательных объектов и общепита. Так, с 30 октября в регионе приостановят работу кинотеатров, но будут работать театры и филармония. Не будут работать детские игровые залы, фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. Общепит обязан будет прекратить работу в ночное время (с 23 до 6 часов утра). Спортивные соревнования пройдут без зрителей, школьники уйдут на каникулы, остановят работу кружки и секции. Непривитые и непереболевшие сотрудники старше 60 лет должны будут перейти на дистанционный режим работы. Детские сады и ясли с 1 по 3 ноября продолжат работу в режиме дежурных групп. Еще сильнее ограничения ужесточатся в регионе с 8 ноября. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных жителей, войти в них можно будет только по QR-кодам, подтверждающим перенесенную в последние полгода коронавирусную инфекцию, либо выполненную вакцинацию. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей торговых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Новосибирская область

Новосибирское правительство также ужесточит коронавирусные ограничения с 30 октября. Так, с этого дня учащиеся школ уйдут на недельные каникулы, приостановят свою работу аквапарк и закрытые павильоны зоопарка. Общепит перестанет работать в ночное время (с 23 до 6 утра), сохранятся лишь услуги доставки или выдачи еды на вынос. Чтобы посетить в это время культурные учреждения, спортивные арены, детские или фитнес-центры, вам понадобится QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19. Подойдет также действующий в течение 72 часов отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо справка о перенесенной в последние полгода инфекции. Медотвод от прививки также может стать разрешением на посещение. Несовершеннолетние не попадают под эти ограничения. Сотрудников старше 60 лет в регионе рекомендовали перевести на удаленный режим работы, а тем, кто решил вакцинироваться, предоставить двухдневный отпуск.

Омская область

Как сообщило правительство региона, с 30 октября по 7 ноября в области начнет работать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23 часов вечера и до 6 часов утра). В выходную неделю запрещено работать детским комнатам. Кроме того, в общественном транспорте ограничат действие льготных транспортных карт, а неиспользованные поездки перенесут на другие периоды. Также с 30 октября попасть в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, спортивные объекты, аквапарки и гостиницы Омской области можно будет только по QR-коду. С 20 ноября в регионе введут обязательные QR-коды для посещения торговых центров, общепита и в общественном транспорте. Сотрудники, прошедшие вакцинацию, будут иметь право на два выходных дня.

Республика Хакасия

Жесткие ограничения с 30 октября по 7 ноября ждут Хакасию. На это время в регионе отменят все массовые мероприятия, остановят работу всех предприятий сферы услуг, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Общепит сможет работать только на вынос и доставку. Не будут работать стоматологии, кроме случаев экстренной необходимости. В трех самых крупных городах Хакасии: Абакане, Черногорске и Саяногорске временно остановится работа общественного транспорта, водители такси смогут работать при наличии сертификатов вакцинации или документов, подтверждающих перенесенный не более полугода назад коронавирус. Также в регионе введут комендантский час: жителям региона будет запрещено покидать дома с 22:00 до 6:00. Выходить можно будет только для обращения за медпомощью, занятий спортом на открытом воздухе, одиночных прогулок, поездок на работу, домой, на дачу или в магазин, а также для выгула домашних животных и вынос мусора. Людям старше 60 лет выходить из дома запрещено, работодатели обязаны перевести таких сотрудников на удаленный режим работы. В школах, техникумах и детсадах объявили каникулы, которые начались уже 27 октября.

Красноярский край

Жители Красноярского края с 30 октября смогут посещать торговые центры по QR-коду, справке о перенесенном недавно коронавирусе или сертификату о вакцинации. Эти же правила будут действовать для посещения культурных и спортивных объектов и мероприятий. Дети до 18 лет смогут посещать ТРЦ только с родителями, у которых есть перечисленные документы. Небольшое исключение сделают лишь для жителей, которые купили билеты и абонементы на культурные и спортивные мероприятия до вступления в силу указа губернатора. Они смогут посетить события 30 и 31 октября без специальных требований. Ранее в регионе начал действовать запрет на работу общепита в ночное время, кинотеатры и концертные площадки должны заполняться не более, чем на 50%.

Кемеровская область

В Кемеровской области пока не ввели строгие ограничения на нерабочую неделю. Опираясь на приказ Минкульта, с 30 октября по 7 ноября там отменят культурные мероприятия, назначенные на этот период. При этом будут работать музеи, театры. Власти посоветовали учреждениям дошкольного, общего и среднего профобразования организовать каникулы, студенты вузов перейдут на дистант. Вход в культурные, спортивные объекты не ограничивается пока QR-кодами.

Алтайский край

В Алтайском крае в период нерабочих дней введут систему QR-кодов. Их нужно будет предъявлять для посещения ТЦ. Несовершеннолетние смогут посетить центры только в сопровождении взрослых. Позже, с 15 ноября QR-коды понадобятся для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, гостиницы и пансионаты. Вместо QR-кода жители смогут предъявить справку от медотводе от прививки, либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. Культурные мероприятия возможны при условии присутствия в одном месте не более 500 человек и заполняемости до 50%. Общепит продолжит работать в прежнем режиме.

Республика Алтай

В Горном Алтае в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут запрещены любые массовые и развлекательные мероприятия. Также сократится время работы общепита, он перестанет работать в ночное время. Глава региона Олег Хорохордин считает, что необходимости введения QR-кодов при посещении общественных мест пока нет, но поручил профильным ведомствам начать подготовку к внедрению этой. Пока власти рекомендовали гостиницам и гостевым домам принимать постояльцев только при наличии сертификата о вакцинации или свежего отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус.

Республика Тыва

Власти Тувы ввели в регионе ограничения, которые останавливают работу предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания с 30 октября по 7 ноября. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Согласно документу, запрет распространяется на работу торговых и торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, непродовольственной торговли, организаций культуры и спорта, предприятий сферы услуг, предоставление государственных и муниципальных услуг (кроме выдачи свидетельств о смерти), работу общественного транспорта в Кызыле. В гостиницы будут заселять лишь тех, кто приехал в служебные командировки. Неработающие жители региона старше 60 лет обязаны будут соблюдать режим самоизоляции. Школьники проведут нерабочую неделю на каникулах. Входить в административные здания можно будет только при предъявлении QR-кода или медотвода от вакцинации. Кроме того, QR-код или ПЦР-тест потребуются с 8 ноября для посещения объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров.

Иркутская область