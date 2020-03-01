Какие изменения ждут томичей с марта 2020 года
В Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, маркировка обуви станет обязательной, транспортная полиция будет применять электрошокеры, эти и другие нововведения — в материале ТВ2.
С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями.
Ранее правоохранительные органы начали задерживать женщин, которые вынуждены были заказывать за границей «Фризиум» для своих детей-инвалидов. Это противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован и входит в список психотропных. За незаконное хранение и оборот таких препаратов в России предусмотрено уголовное наказание. Родители детей, больных эпилепсией, отправили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили разрешить продавать запрещенные в России лекарства, рекомендованные больным во всем мире. Письмо подписали родители из 82 регионов, в том числе и из Томской области в лице томички Любови Беляковой.
Позже Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и ввозить в Россию. В список вошли такие препараты, как: Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам и Фенобарбитал.
Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры.
Электрошоковые устройства включили в перечень оружия, которое имеют право носить сотрудники подразделений транспортной безопасности. Полицейские смогут применять их на объектах транспортной инфраструктуры в случае нападения на эти объекты. Полицейские также должны будут оказывать первую помощь всем, кто получит в результате применения электрошокера телесные повреждения. Отмечается, что запрещено применять электрошокеры по отношению к инвалидам, беременным женщинам и малолетним.
С начала марта также начнут действовать сразу несколько поправок в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
Нововведения дают возможность устанавливать вознаграждения для защитников в зависимости от результата. Но такое правило не коснется юридической помощи по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.
Вместе с тем снижается минимальный стаж адвокатской деятельности, который требуется для создания адвокатского бюро, кабинета или коллегии адвокатов, – с пяти до трех лет.
С 1 марта все российские интернет-провайдеры обязаны перестать тарифицировать трафик при посещении сайтов российских органов власти и портала Госуслуг.
Также производители, пока в добровольном порядке, будут маркировать обувь специальным образом. Специальная марка с электронным чипом будет наноситься на коробку с обувью еще на обувной фабрике или при ввозе импортных изделий.
При продаже такие марки будут сканироваться и фиксироваться в чеке. Отсканировав марку с помощью смартфона, потребитель сможет получить всю исчерпывающую информацию о производителе.
ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2 можно, перейдя по ссылке.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?