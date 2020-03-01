Какие изменения ждут томичей с марта 2020 года

В Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, маркировка обуви станет обязательной, транспортная полиция будет применять электрошокеры, эти и другие нововведения — в материале ТВ2.

С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями.





Ранее правоохранительные органы начали задерживать женщин, которые вынуждены были заказывать за границей «Фризиум» для своих детей-инвалидов. Это противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован и входит в список психотропных. За незаконное хранение и оборот таких препаратов в России предусмотрено уголовное наказание. Родители детей, больных эпилепсией, отправили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили разрешить продавать запрещенные в России лекарства, рекомендованные больным во всем мире. Письмо подписали родители из 82 регионов, в том числе и из Томской области в лице томички Любови Беляковой.





Позже Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и ввозить в Россию. В список вошли такие препараты, как: Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам и Фенобарбитал.





Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры.





Электрошоковые устройства включили в перечень оружия, которое имеют право носить сотрудники подразделений транспортной безопасности. Полицейские смогут применять их на объектах транспортной инфраструктуры в случае нападения на эти объекты. Полицейские также должны будут оказывать первую помощь всем, кто получит в результате применения электрошокера телесные повреждения. Отмечается, что запрещено применять электрошокеры по отношению к инвалидам, беременным женщинам и малолетним.