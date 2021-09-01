Какие изменения ждут автомобилистов с 1 сентября

С 1 сентября российских автомобилистов и профессиональных водителей ждут несколько нововведений. Например, появление нового дорожного знака, возможность обжаловать штраф через Госуслуги, новый порядок предрейсовых осмотров и другое.

Новое обозначение фотовидеофиксации

С 1 сентября начинается период отказа от прежнего знака 8.23 «Фотовидеофиксация». Теперь на дорогах будет действовать новый знак - Вместо 6.22 «Фотовидеофиксация». Эти изменения появились в ПДД еще в марте 2021 года. Если раньше таблички предупреждали автомобилистов в паре со знаком расстояния до комплекса фиксации, то теперь знак не будет информировать о каждой камере, а будет действовать на всю зону контроля сразу. Под приборами фиксации понимаются не только стационарные комплексы, треноги и камеры на крышах специальных автомобилей. Новый знак, согласно ПДД, будут устанавливать за городом за 150 - 300 метров до зоны контроля. В населенных пунктах только на въезде возле знака, оповещающего начало пункта. То есть в черте города больше не встретить предупреждений о фотовидеофиксации нарушений. Нововведение активно критиковали из-за того, что водителей интересует конкретное место установки камер на улицах, но теперь оно не будет отмечаться.

Автор: Victoria Demidova / Фотобанк Лори Прежний дорожный знак

Обжалование штрафов на Госуслугах

С начала сентября водители смогут обжаловать штраф онлайн через сайт Госуслуг. Ранее для этого нужно было лично явиться в ГИБДД по месту нарушения, либо обращаться в ведомство через заказное письмо. Теперь все жалобы, отправленные через портал, будут обязаны рассмотреть. Для обжалования нужно войти в свой аккаунт на Госуслугах, выбрать нужный раздел и составить текст жалобы с изложением обстоятельств получения штрафа, объяснить и аргументировать, почему вы не согласны с наложением наказания. Можно приложить фото, видео и другие подтверждающие материалы. Автомобильные порталы отмечают, что формально водители и раньше могли подать жалобу через онлайн-приемную ГИБДД, но сотрудники зачастую не принимали такие сообщения.

Автор: solreg.ru

Предрейсовый осмотр по-новому

С 1 сентября вступит в силу новый порядок предрейсового осмотра, который в обязательном порядке проходят водители коммерческого и пассажирского транспорта. Согласно документу Минтранса, контроль проводится до въезда или выезда со стоянки; возможен контрольный осмотр во время подготовки авто к рейсу или нескольким рейсам по одному путевому листу. Если водители работают сменами, то на одном автомобиле контроль проводится до начала рейса или смены водителя, который первым выезжает со стоянки. Также регламентируется перечень обязательных процедур контроля авто, все контрольные мероприятия будут в определенном порядке фиксироваться в специальном журнале. При осмотре специалисты должны проверять исправность тормозов, рулевого управления, конструкций автомобиля, работу стеклоочистителей и фар, наличие аптечки и огнетушителя в транспортном средстве. Новые правила будут действовать до 2027 года.

Автор: businessman.ru

ГЛОНАСС для автобусов и грузовиков и микрочипы

С 1 сентября начинают действовать установленные правительством требования по обязательному оборудованию грузовиков и автобусов системой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Требования действуют для всех пассажирских автобусов и грузовых авто, которые перевозят опасные грузы. Правило будет работать до сентября 2027 года. Также с 16 сентября 2021 года производители авто смогут не устанавливать в машины системы экстренного оповещения об авариях. Это разрешение временное и продействует до 31 декабря. Оно связано с дефицитом микрочипов.

Гаражная амнистия