Какие дороги Томской области отремонтируют на 340 млн нацпроекта

Томская область получила из федерального бюджета дополнительные 340 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Пресс-служба обладминистрации озвучила участки дорог в каких районах отремонтируют на эти деньги.

«По поручению главы региона мы увеличили план национального дорожного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате в этом году по нацпроекту к нормативу будет приведено 36 объектов общей протяженностью почти 185 километров», сказал вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.





Он уточнил, что направят на ремонт автотрасс Томск - Аникино - Ярское на участке от села Коларово до села Батурино (13,345 – 24,42 км), Томск - Каргала - Колпашево на участке 10,05 – 11,55 км в Томском районе, Больше-Дорохово - Тегульдет на участке 64,874 – 81 км Зырянском районе и Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 149 – 157,36 км в Парабельском и Каргасокском районах.





ПОДДЕРЖАТЬ ТВ