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29 февраля,
2020
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Какие дома можно купить по сельской ипотеке в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Власти утвердили территории, где можно оформить социально-кредитную программу «Сельская ипотека». В селе жителям станут доступны ипотечные кредиты под 3 % годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита составит три миллиона рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку готового или строящегося жилья.

Какие дома можно купить по сельской ипотеке в Томской области

Как сообщает обладминистрация, программа распространится на Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Томский районы и так далее. Поселки Победа, Самусь, Черная речка, Мирный, Межениновка, Ключи, Светлый также попадают под «Сельскую ипотеку».

Полный перечень территорий, где она будет действовать, можно узнать по ссылке.


Томская область участвует в федеральных программах льготного кредитования, которые начали действовать в РФ с 2020 года. Программа «Сельская ипотека» направлена на улучшение условий жизни, развитие инфраструктуры и увеличение численности населения в сельской местности. Все затраты банкам по «Сельской ипотеке» будет компенсировать Министерство сельского хозяйства РФ.


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