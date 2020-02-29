Какие дома можно купить по сельской ипотеке в Томской области

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Власти утвердили территории, где можно оформить социально-кредитную программу «Сельская ипотека». В селе жителям станут доступны ипотечные кредиты под 3 % годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита составит три миллиона рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку готового или строящегося жилья.

Как сообщает обладминистрация, программа распространится на Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Томский районы и так далее. Поселки Победа, Самусь, Черная речка, Мирный, Межениновка, Ключи, Светлый также попадают под «Сельскую ипотеку».