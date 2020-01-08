Какая погода ждет нас в первые рабочие дни нового года

Преимущественно теплая погода будет держаться в Томске в первые рабочие дни нового года. Гидрометцентр России обещает днем от -8 до -14 градусов по Цельсию, ночью — до -17. Небольшой ветер: от двух до четырех метров в секунду.





Все это время будет снежно. Только 10 января, возможно, ненадолго выглянет солнце и снег перестанет идти.