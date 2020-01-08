Добрые новости
08 января,
2020
1
фото
Новости

Какая погода ждет нас в первые рабочие дни нового года

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Преимущественно теплая погода будет держаться в Томске в первые рабочие дни нового года. Гидрометцентр России обещает днем от -8 до -14 градусов по Цельсию, ночью — до -17. Небольшой ветер: от двух до четырех метров в секунду.


Все это время будет снежно. Только 10 января, возможно, ненадолго выглянет солнце и снег перестанет идти. 

Какая погода ждет нас в первые рабочие дни нового года

Как сообщают синоптики гидрометцентра России на своем сайте, сейчас практически вся территория страны находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона. Наибольшая аномалия среднесуточной температуры — в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16° и более. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.