Какая погода ждет нас в первые рабочие дни нового года

Преимущественно теплая погода будет держаться в Томске в первые рабочие дни нового года. Гидрометцентр России обещает днем от -8 до -14 градусов по Цельсию, ночью — до -17. Небольшой ветер: от двух до четырех метров в секунду.
Все это время будет снежно. Только 10 января, возможно, ненадолго выглянет солнце и снег перестанет идти.
Как сообщают синоптики гидрометцентра России на своем сайте, сейчас практически вся территория страны находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона. Наибольшая аномалия среднесуточной температуры — в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16° и более.