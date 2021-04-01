Как записать детей в 1 класс

В этом году Министерство просвещения РФ перенесло сроки начала приема заявлений для поступления в школу. Документы будущих первоклассников можно подавать с 1 апреля (а не с 1 февраля, как раньше) разными способами.

Подать заявление можно несколькими способами — через портал Госуслуги , портал образовательных услуг Томской области , через электронную почту школы, заказным письмом с уведомлением о вручении либо принести лично в приемную школы. Все заявления попадут в единую систему.

Даже если заявление на поступление оформлено дистанционно, оригиналы документов нужно будет предоставить при личном посещении школы. Ранее это нужно было сделать в течение пяти дней после подачи заявления, сейчас каждое образовательное учреждение устанавливает свой срок.

Как уточнили в департаменте общего образования, документы, поступившие в школу письмом ранее указанных даты и времени, рассматриваться не будут. Подать документы сразу на два сайта – «Госуслуги» и региональный портал – нельзя, они синхронизированы.





Для детей, проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории, а также имеющих право внеочередного, первоочередного, преимущественного зачисления, подача заявлений продлится до 30 июня 2021 года.





Для детей, которые не живут на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля 2021 года и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.



​В департаменте общего образования Томской области работает «горячая линия» по вопросам записи ребенка в 1 класс. Вопросы можно задать по телефонам (3822) 51-53-08, 51-49-61. Жители Томска могут задать вопросы по телефону (3822) 90-99-81.