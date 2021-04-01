Как записать детей в 1 класс

В этом году Министерство просвещения РФ перенесло сроки начала приема заявлений для поступления в школу. Документы будущих первоклассников можно подавать с 1 апреля (а не с 1 февраля, как раньше) разными способами.
Подать заявление можно несколькими способами — через портал Госуслуги, портал образовательных услуг Томской области, через электронную почту школы, заказным письмом с уведомлением о вручении либо принести лично в приемную школы. Все заявления попадут в единую систему.
Родитель или иной законный представитель ребенка должен предоставить следующие документы:
- Копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка.
- Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.
- Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости).
- Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства).
- Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (для льготников).
- Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Даже если заявление на поступление оформлено дистанционно, оригиналы документов нужно будет предоставить при личном посещении школы. Ранее это нужно было сделать в течение пяти дней после подачи заявления, сейчас каждое образовательное учреждение устанавливает свой срок.
Как уточнили в департаменте общего образования, документы, поступившие в школу письмом ранее указанных даты и времени, рассматриваться не будут. Подать документы сразу на два сайта – «Госуслуги» и региональный портал – нельзя, они синхронизированы.
Для детей, проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории, а также имеющих право внеочередного, первоочередного, преимущественного зачисления, подача заявлений продлится до 30 июня 2021 года.
Для детей, которые не живут на закрепленной территории, прием заявлений стартует 6 июля 2021 года и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
В департаменте общего образования Томской области работает «горячая линия» по вопросам записи ребенка в 1 класс. Вопросы можно задать по телефонам (3822) 51-53-08, 51-49-61. Жители Томска могут задать вопросы по телефону (3822) 90-99-81.