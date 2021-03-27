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27 марта,
2021
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Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Активисты движения «Защитим томскую тайгу» выложили в сеть спутниковые снимки вырубки леса за 10 лет в Томской области. 

Сегодня посмотрим немного «красивых видов» нашей тайги, изменяющихся под воздействием лесозаготовителей, — пишет  активист Денис Литвинов. — Взял четыре участка с временным промежутком 10-15 лет. Значительная часть леса на этих участках была вырублена в течение 10 лет. Восстановление же всего биогеоценоза тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления. И при нынешних тенденциях увеличения объемов рубки, на которые активно напирает чиновник Сергей Жвачкин, при современном техническом оснащении, обезлесение области будет расти стремительными темпами, в то время как его восстановление все больше будет происходить на бумаге. 

На снимках изображены окрестности Тегульдетского, Первомайского и Зырянского районов. Снимки взяты из программы Google Earth Pro. 

Вырубка леса в Тегульдетском районе в 2009 году выглядит так: 

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Спустя 10 лет вырубка леса в Тегульдетском районе выглядит так: 

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Первомайский район в 2007 году:

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Вырубка леса в Первомайском районе через 10 лет:

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Так было в лесу в Зырянском районе в 2009 году.

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Вот, что стало с лесом в Зырянском районе спустя 10 лет. 

Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

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