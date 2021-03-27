Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Сегодня посмотрим немного «красивых видов» нашей тайги, изменяющихся под воздействием лесозаготовителей, — пишет активист Денис Литвинов. — Взял четыре участка с временным промежутком 10-15 лет. Значительная часть леса на этих участках была вырублена в течение 10 лет. Восстановление же всего биогеоценоза тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления. И при нынешних тенденциях увеличения объемов рубки, на которые активно напирает чиновник Сергей Жвачкин, при современном техническом оснащении, обезлесение области будет расти стремительными темпами, в то время как его восстановление все больше будет происходить на бумаге.