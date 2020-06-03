Как выглядит Томск, который не бесит. Новый проект в Instagram

Посмотрев на плановое уничтожение проспекта Ленина мы задумались о том, что существует же где-то нормальная версия Томска. С нормальными решениями, идеями, благоустройством. Тот же Томск, только параллельный нашему. Чуть более нормальный, — говорится в описании проекта.

Первую прогулку можно совершить по параллельной набережной Ушайке — с нормальными газонами, деревьями и местами для отдыха. Цель нового проекта —показать атмосферу, которое может создавать правильно оформленное городское пространтство.

Создатель Instagram-канала «Город не бесит» Дмитрий Поляков— профессиональный дизайнер интерфейсов и сайтов, занимается этим в Томске более 10 лет. «В какой-то момент профессия дизайнера так или иначе заставляет замечать и окружающий тебя дизайн мира. Ты замечаешь недоработки или ошибки в городской среде, неудобные тротуары, аляпистые вывески, нелогичные решения и пр. В один момент мне надоело бесится от всего этого в одиночку и захотелось делиться своими наблюдениями с другими. Так и появился проект «Город не бесит», — рассказал Дмитрий ТВ2.





Дмитрий Поляков считает, что Томск мог бы быть прекрасным местом притяжения туристов и местом, где хочется жить. Пока же ему приходится создавать параллельный город и гулять по нему.