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14 июня,
2020
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Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Пока у томских дачников созревают первые ягоды клубники, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать клубнику на рынке и правильно ее хранить. 

Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора
Фото: Лев Мучник

Как отмечают в местном Роспотребнадзоре, употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы, фруктозы. 

Как выбрать клубнику?

Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора
Фото: Лев Мучник

Спелые, качественные плоды клубники всегда сухие, без признаков гниения, а поверхность ягод упругая, блестящая и гладкая, без вмятин и повреждений. Цвет клубники должен быть однородным и насыщенным, а листики «чашечки», обтягивающие ягоду, зелеными, без признаков увядания. Клубника должна быть ароматной. 


Ягоды без аромата, влажные и мягкие быстро испортятся. Откажитесь от покупки, если цвет клубники неоднородный, на поверхности есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, а  листики «чашечки» сухие, пожелтевшие либо отсутствуют. Такие плоды собрали давно или неправильно.

Где покупать? 

Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора
Фото: ТВ2

Управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает, что покупать клубнику следует в местах санкционированной торговли (в магазинах, на рынках), где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

Как хранить и мыть? 

Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора

Мыть ягоды надо перед употреблением. Если вы не планируете употребить ягоды в день покупки, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.


Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель. Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. Промойте ягоды под струей проточной воды. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.


Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок хранения в холодильнике.


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