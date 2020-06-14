Как выбрать клубнику: советы томского Роспотребнадзора

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Пока у томских дачников созревают первые ягоды клубники, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбрать клубнику на рынке и правильно ее хранить.

Фото: Лев Мучник

Как отмечают в местном Роспотребнадзоре, употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы, фруктозы.

Как выбрать клубнику?

Фото: Лев Мучник

Спелые, качественные плоды клубники всегда сухие, без признаков гниения, а поверхность ягод упругая, блестящая и гладкая, без вмятин и повреждений. Цвет клубники должен быть однородным и насыщенным, а листики «чашечки», обтягивающие ягоду, зелеными, без признаков увядания. Клубника должна быть ароматной.

Ягоды без аромата, влажные и мягкие быстро испортятся. Откажитесь от покупки, если цвет клубники неоднородный, на поверхности есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, а листики «чашечки» сухие, пожелтевшие либо отсутствуют. Такие плоды собрали давно или неправильно.

Где покупать?

Фото: ТВ2

Управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает, что покупать клубнику следует в местах санкционированной торговли (в магазинах, на рынках), где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

Как хранить и мыть?