Как ведется строительство развязки на Богашевском тракте
В Томске завершается строительство развязки на Богашевском тракте. В этом году дорожники выполнили работы по строительству 800 м Богашевского тракта с примыканием к площади Южной, кольцевого пересечения улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта. Сейчас на объектах завершаются устройство бортового камня и благоустройство.
Основной объем работ развернут на строительстве автодорожного тоннеля. Подрядчики выполнили устройство котлованов с обеих сторон железной дороги с укреплением стенок шпунтованной балкой и бетонированием ростверков. Смонтирован защитный экран под железнодорожными путями из труб. В районе производства работ по устройству тоннеля выполнена струйная цементация грунта для защиты грунта от осыпания. Завершена проходка трех штолен под бетонирование основания стен.
Финальный этап строительства масштабного объекта, стоимость которого превышает 1,8 миллиарда рублей, идет в соответствии с графиком. Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу завершить строительство до конца года, и нашим дорожникам это по силам. Мы организовали круглосуточную работу в две смены со строгим соблюдением технологии. По требованию главы региона на объекте работает многоуровневая система контроля качества, — подчеркнул замгубернатора Игорь Шатурный.
Строительство транспортной развязки началось по решению губернатора Сергея Жвачкина и при поддержке президента РФ в 2017 году. Тогда дорожники построили кольцевое пересечение на Коларовском тракте в месте выезда из будущего тоннеля и примыкания к улице Континентальной, переустроили инженерные сети. В 2018 и 2019 годах в районе Богашевского тракта построены шестиполосный автодорожный путепровод, четыре подпорные стенки, выполнены сооружение буронабивных свай автодорожного тоннеля и вынос инженерных коммуникаций.
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