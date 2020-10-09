Как ведется строительство развязки на Богашевском тракте

В Томске завершается строительство развязки на Богашевском тракте. В этом году дорожники выполнили работы по строительству 800 м Богашевского тракта с примыканием к площади Южной, кольцевого пересечения улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта. Сейчас на объектах завершаются устройство бортового камня и благоустройство.





Основной объем работ развернут на строительстве автодорожного тоннеля. Подрядчики выполнили устройство котлованов с обеих сторон железной дороги с укреплением стенок шпунтованной балкой и бетонированием ростверков. Смонтирован защитный экран под железнодорожными путями из труб. В районе производства работ по устройству тоннеля выполнена струйная цементация грунта для защиты грунта от осыпания. Завершена проходка трех штолен под бетонирование основания стен.