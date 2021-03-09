Как вакцинируют Сибирь от ковида

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Не более 3% населения России поставили вакцину от коронавируса с начала массовой вакцинации. В Сибири на сегодня поставленной вакциной «Спутника» можно привить первой дозой лишь каждого 30 жителя, следует из данных, проанализированных ТВ2.

Больше всего вакцин получили Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Сейчас в Красноярском крае 63 925 заболевших ковидом (за сутки выявляют в среднем 150 новых случаев), в Иркутской области — 57 550 (суточный прирост около 200 человек), в Новосибирской области — 36 703 заболевших (в сутки ковид диагностируют у 100 человек).

Число заболевших коронавирусом в Томской области достигло 30620 человек. За сутки врачи подтверждают 30-50 новых случаев ковида.

В Томскую область пришло около 35 тысяч доз «Спутника». Очередная партия вакцины должна прийти на этой неделе. Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина уже отмечала низкие темпы поставок вакцины в регион.

«Темпы вакцинации действительно нужно увеличить. Но для этого нужна вакцина. 9 марта я буду в Москве, и первое, что сделаю – схожу в министерство здравоохранения. Нам нужен обязательно четкий график поставки вакцин на нашу территорию. В регион действительно поставляется очень мало вакцины», — заявила Татьяна Соломатина, выступая в городской думе.

Представители облздрава подтверждали, что вакцины поступают регулярно, но небольшими партиями.

«По мере поступления вакцины в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — говорила замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева. Планируется, что в этот четверг в 13 часов в паблике администрации Томской области в Instagram Метелева проведет эфир, посвященный вакцинации от COVID-19.

В целом, лидируют по темпам вакцинации Москва и регионы Дальнего Востока, в аутсайдерах — Северный Кавказ. В Московской области хотя бы одну дозу вакцины получили 219,7 тыс. человек (2,86% населения региона), в Санкт-Петербурге — 187,6 тыс. (3,48%), в Свердловской области — 98,6 тыс. (2,29%), в Самарской области — 84,3 тыс. (2,65%).



Менее 1% населения привито в Пермском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии. В Дагестане, по данным на 17 февраля, одну дозу вакцины получили 5222 человека, или 0,17% населения республики, сообщает РБК.