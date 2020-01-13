Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий
Мэрия обещает, что до конца недели безналичный расчет заработает во всем общественном транспорте Томска. Сейчас терминалами оборудованы уже 90 % маршруток. Редакция ТВ2 решила вспомнить, как именно внедрялся безнал в автобусах и троллейбусах Томска.
2015 год
Сбербанк обсудил с мэрией Томска внедрение безналичного расчета в общественном транспорте.
2016 год
Первые терминалы для оплаты за проезд банковскими картами появились в троллейбусах Томска. На тот момент ими оснастили троллейбусы одного маршрута.
2017 год, апрель
Кэш-бокс — устройства для оплаты, которые имеют купюроприемник, монетоприемник и считывающее устройство для безналичной оплаты проезда, установили в одном из автобусов Томска. Власти говорили, что это пилотный проект. Надеялись, что кэш-боксы снизят нагрузку на водителей, которые работают без кондукторов. Пассажиры жаловались, что кэш-бокс принимает не все монеты.
2017 год, июль
Власти признали, что эксперимент с кэш-боксами провалился. По их словам, водители отвлекались на их обслуживание и получалось, что нагрузка на водителей, наоборот, возросла. От кэш-боксов решили отказаться.
Терминалы для безналичной оплаты проезда от Сбербанка появились в троллейбусах, идущих по маршрутам №№ 3, 7, 4, 6, и маршрутных автобусах №№ 24 и 26. Также начат пилотный проект в пригородном маршруте № 150 следованием Томск – Кисловка.
Управляющий томским отделением Сбербанка Михаил Гребенников отмечал, что в планах – поставить банковские терминалы для безналичной оплаты и в автобусах других маршрутов.
«Процесс идет медленно. Главный вопрос — водители. То есть частному предприятию привычнее работать с наличкой, но мы продолжаем работу с владельцами маршрутного транспорта. Ведь для них установка терминала — плюс: не нужно разменивать крупные купюры, экономит время кондуктора и водителя. Это завтрашний день, который нужно внедрять уже сегодня. Ведь скоро останется только одна система оплата — безналичная».
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте.
2019 год, январь
Губернатор Сергей Жвачкин просит IT-компании Томска создать систему по безналичному расчету в маршрутках.
«Томск, позиционирующий себя инновационным городом, до сих пор не имеет системы безналичных расчетов в общественном транспорте, и это нонсенс, — цитирует пресс-служба слова Сергея Жвачкина. — Отдельные эксперименты по безналичной оплате не в счет, нам нужна системная работа в этой сфере. Практика показала, что одни чиновники с этой задачей справиться не могут. Обращаюсь к IT-компаниям, представителям банковской сферы — давайте поможем городским транспортным службам найти оптимальное решение».
Власти анонсируют, что в маршрутках Томска появятся терминалы для безналичной оплаты проезда. Аналогичную систему оплаты в трамваях и троллейбусах они обещают запустить к маю.
2019 год, март-апрель
Подведены итоги конкурса на поставку системы для безналичного расчета в транспорте Томска. Победителем стала красноярская компания «ИнфоКом». Позднее ТТУ объявило аукцион на изготовление и монтаж самого оборудования для расчета. Победила компания «Сенсорные технологии», которая за 8,8 млн согласилась поставить оборудование.
2019 год, май
Безнал в троллейбусах и трамваях Томска не заработал. Компания «Сенсорные технологии» нарушила сроки поставки оборудования. Власти говорят, что система оплаты появится к 15 июня в электрическом транспорте Томска и к 1 июля — в маршрутном.
2019 год, 1 июля
Безнал не заработал. Нигде. По словам властей, задержка произошла из-за того, что банк вовремя не предоставил ключи для работы с терминалами.
Безналичный расчет заработал в трамваях и троллейбусах Томска.
2019 год
Подведены итоги конкурса на определение перевозчиков в рамках новой маршрутной сети. В контрактах прописано, что с 1 января 2020 года должны появиться терминалы для безналичной оплаты.
Безналичный расчет в маршрутках так и не появился. У некоторых водителей лежит бумажка с номером телефона для перевода. По предварительной информации, терминалы закупили, но настроить их должны к 3 января.
На некоторых автобусных маршрутах в Томске заработал безналичный расчет. Терминалы появились на автобусах №№ 19, 16, 14, 30/33.
Мэрия объявила, что терминалы безналичной системы оплаты есть в 90 % маршруток Томска. Так, оборудование уже установлено во всех автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 52, 26, 30, 33, 37, 38. Администрация объявила, что за неработающее оборудование или его отсутствие в салонах автобусов перевозчики будут наказываться штрафами от тысячи рублей.
Власти говорят, что необходимое оборудование закупили все томские перевозчики. По их словам, в январе система будет проходить отладку, а полноценная работа без сбоев начнется с февраля.
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