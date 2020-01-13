Добрые новости
13 января,
2020
3
фото
Новости

Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мэрия обещает, что до конца недели безналичный расчет заработает во всем общественном транспорте Томска. Сейчас терминалами оборудованы уже 90 % маршруток. Редакция ТВ2 решила вспомнить, как именно внедрялся безнал в автобусах и троллейбусах Томска. 

Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий

2015 год


Сбербанк обсудил с мэрией Томска внедрение безналичного расчета в общественном транспорте. 


2016 год


Первые терминалы для оплаты за проезд банковскими картами появились в троллейбусах Томска. На тот момент ими оснастили троллейбусы одного маршрута.


2017 год, апрель


Кэш-бокс — устройства для оплаты, которые имеют купюроприемник, монетоприемник и считывающее устройство для безналичной оплаты проезда, установили в одном из автобусов Томска. Власти говорили, что это пилотный проект. Надеялись, что кэш-боксы снизят нагрузку на водителей, которые работают без кондукторов. Пассажиры жаловались, что кэш-бокс принимает не все монеты.


2017 год, июль


Власти признали, что эксперимент с кэш-боксами провалился. По их словам, водители отвлекались на их обслуживание и получалось, что нагрузка на водителей, наоборот, возросла. От кэш-боксов решили отказаться.


2017 год, ноябрь


Терминалы для безналичной оплаты проезда от Сбербанка появились в троллейбусах, идущих по маршрутам №№ 3, 7, 4, 6, и маршрутных автобусах №№ 24 и 26. Также начат пилотный проект в пригородном маршруте № 150 следованием Томск – Кисловка.


Управляющий томским отделением Сбербанка Михаил Гребенников отмечал, что в планах – поставить банковские терминалы для безналичной оплаты и в автобусах других маршрутов.


«Процесс идет медленно. Главный вопрос — водители. То есть частному предприятию привычнее работать с наличкой, но мы продолжаем работу с владельцами маршрутного транспорта. Ведь для них установка терминала — плюс: не нужно разменивать крупные купюры, экономит время кондуктора и водителя. Это завтрашний день, который нужно внедрять уже сегодня. Ведь скоро останется только одна система оплата — безналичная».


2018 год, август


Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте.

Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий

2019 год, январь


​Губернатор Сергей Жвачкин просит IT-компании Томска создать систему по безналичному расчету в маршрутках.


«Томск, позиционирующий себя инновационным городом, до сих пор не имеет системы безналичных расчетов в общественном транспорте, и это нонсенс, — цитирует пресс-служба слова Сергея Жвачкина. — Отдельные эксперименты по безналичной оплате не в счет, нам нужна системная работа в этой сфере. Практика показала, что одни чиновники с этой задачей справиться не могут. Обращаюсь к IT-компаниям, представителям банковской сферы — давайте поможем городским транспортным службам найти оптимальное решение».


2019 год, февраль


Власти анонсируют, что в маршрутках Томска появятся терминалы для безналичной оплаты проезда. Аналогичную систему оплаты в трамваях и троллейбусах они обещают запустить к маю. 


2019 год, март-апрель


Подведены итоги конкурса на поставку системы для безналичного расчета в транспорте Томска. Победителем стала красноярская компания «ИнфоКом». Позднее ТТУ  объявило аукцион на изготовление и монтаж самого оборудования для расчета. Победила компания «Сенсорные технологии», которая за 8,8 млн согласилась поставить оборудование.


2019 год, май


Безнал в троллейбусах и трамваях Томска не заработал. Компания «Сенсорные технологии» нарушила сроки поставки оборудования. Власти говорят, что система оплаты появится к 15 июня в электрическом транспорте Томска и к 1 июля — в маршрутном. 


2019 год, 1 июля


Безнал не заработал. Нигде. По словам властей, задержка произошла из-за того, что банк вовремя не предоставил ключи для работы с терминалами. 


2019 год, 1 августа


Безналичный расчет заработал в трамваях и троллейбусах Томска.

Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий
Фото: пресс-служба мэрии Томска

2019 год


Подведены итоги конкурса на определение перевозчиков в рамках новой маршрутной сети. В контрактах прописано, что с 1 января 2020 года должны появиться терминалы для безналичной оплаты. 


1 января 2020 года


Безналичный расчет в маршрутках так и не появился. У некоторых водителей лежит бумажка с номером телефона для перевода. По предварительной информации, терминалы закупили, но настроить их должны к 3 января.


7 января 2020 года


На некоторых автобусных маршрутах в Томске заработал безналичный расчет. Терминалы появились на автобусах №№ 19, 16, 14, 30/33. 


10 января 2020 года


Мэрия объявила, что терминалы безналичной системы оплаты есть в 90 % маршруток Томска. Так, оборудование уже установлено во всех автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 52, 26, 30, 33, 37, 38. Администрация объявила, что за неработающее оборудование или его отсутствие в салонах автобусов перевозчики будут наказываться штрафами от тысячи рублей.


Власти говорят, что необходимое оборудование закупили все томские перевозчики. По их словам, в январе система будет проходить отладку, а полноценная работа без сбоев начнется с февраля. 


Поддержи ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.