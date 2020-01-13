Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий

Мэрия обещает, что до конца недели безналичный расчет заработает во всем общественном транспорте Томска. Сейчас терминалами оборудованы уже 90 % маршруток. Редакция ТВ2 решила вспомнить, как именно внедрялся безнал в автобусах и троллейбусах Томска.

2015 год





Сбербанк обсудил с мэрией Томска внедрение безналичного расчета в общественном транспорте.





2016 год





Первые терминалы для оплаты за проезд банковскими картами появились в троллейбусах Томска. На тот момент ими оснастили троллейбусы одного маршрута.





2017 год, апрель





Кэш-бокс — устройства для оплаты, которые имеют купюроприемник, монетоприемник и считывающее устройство для безналичной оплаты проезда, установили в одном из автобусов Томска. Власти говорили, что это пилотный проект. Надеялись, что кэш-боксы снизят нагрузку на водителей, которые работают без кондукторов. Пассажиры жаловались, что кэш-бокс принимает не все монеты.





2017 год, июль





Власти признали, что эксперимент с кэш-боксами провалился. По их словам, водители отвлекались на их обслуживание и получалось, что нагрузка на водителей, наоборот, возросла. От кэш-боксов решили отказаться.





2017 год, ноябрь





Терминалы для безналичной оплаты проезда от Сбербанка появились в троллейбусах, идущих по маршрутам №№ 3, 7, 4, 6, и маршрутных автобусах №№ 24 и 26. Также начат пилотный проект в пригородном маршруте № 150 следованием Томск – Кисловка.





Управляющий томским отделением Сбербанка Михаил Гребенников отмечал, что в планах – поставить банковские терминалы для безналичной оплаты и в автобусах других маршрутов.





«Процесс идет медленно. Главный вопрос — водители. То есть частному предприятию привычнее работать с наличкой, но мы продолжаем работу с владельцами маршрутного транспорта. Ведь для них установка терминала — плюс: не нужно разменивать крупные купюры, экономит время кондуктора и водителя. Это завтрашний день, который нужно внедрять уже сегодня. Ведь скоро останется только одна система оплата — безналичная».





2018 год, август





Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте.