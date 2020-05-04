Как в Томске зарабатывают мошенники на коронавирусе: рассказывает полиция

Во время режима самоизоляции количество IT-преступлений в Томской области увеличилось, рассказал на пресс-конференции подполковник полиции Владимир Костюченко.

На фоне ситуации с коронавирусом мошенники обманывают томских предпринимателей под предлогом проведения проверок.

Последний месяц наблюдается негативный тренд — активизация мошенников, которые обращаются к предпринимателям и под предлогом проверки Роспотребнадзора или других контролирующих органов задают вопросы: достаточно ли масок, антисептиков и так далее, – рассказал Владимир Костюченко, — Мошенники, как правило, звонят вечером, когда руководителя нет на месте, и поясняют, что завтра на предприятии пройдет проверка и предлагают передать курьеру денежные средства за вышеуказанные товары. К сожалению, представители бизнеса попадаются на эту уловку и передают деньги.

Самый большой рост наблюдается по кражам с банковских карт. За 3 месяца 2020 года зарегистрировано 707 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, что на 22,4% выше аналогичного периода прошлого года.





В УМВД отметили, чтобы не попасться на уловки мошенников, не следует отвечать на звонок, поступивший с незнакомого номера (чаще всего номер начинается: 8-495...; 8-800... или 8-499...); если звонящий представляется сотрудником банка, следует самостоятельно перезвонить в банк или прийти в ближайшее отделение.





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