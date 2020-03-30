Больницы и ТРЦ: как в Томске работают в первый будний день каникул

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Эта неделя объявлена нерабочей, но все службы, которые отвечают за инфраструктуру в Томске, будут функционировать. Что и как будет работать с 30 марта по 3 апреля, читайте в обзоре ТВ2.

Экстренные службы: врачи, сотрудники МЧС и полиция

Больницы и поликлиники, служба скорой помощи работают в обычном режиме. Томичи могут записываться на приемы в поликлинику. В медицинских учреждениях Томской области временно не проводят профосмотры и диспансеризацию, частично переносятся плановые госпитализации. Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, медики советуют вызвать врача на дом и не ходить в поликлинику.

«В Томске пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении ОРВИ и гриппа, сейчас госпитализируются в стационарное отделение медсанчасти «Строитель», а пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию отправляются в инфекционное отделение больницы № 3», — добавили в облздраве.

Центр медицинской и фармацевтической информации, где можно задать вопросы о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса, принимает звонки по тел. +7 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.

В Управлении МЧС по Томской области отправили сотрудников пенсионного и предпенсионного возрастов домой, рассказал ТВ2 начальник пресс-службы ведомства Евгений Пинчуков. Он отметил, что сотрудникам регионального МЧС также замеряют температуру тепловизором и дезинфицируют рабочие помещения. Зарплату сотрудникам, которые работают в обычном режиме, повышать не планируют, добавил он.

До 5 апреля во время нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей в полтора раза. К рейдам полиции также присоединятся сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Сотрудники полиции продолжают работать и проверяют на соблюдение карантина и режима изоляции томичей, которые прибыли из-за границы. 30 марта сотрудники УМВД проверили более 7500 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. За время проверок оштрафовали томича за нарушение режима самоизоляции. Нарушителям карантина может грозить до пяти лет лишения свободы.

Коммунальные службы

Управляющим компаниям и ТСЖ мэр Томска Иван Кляйн поручил обеспечить бесперебойную работу аварийных служб. Администрация просит УК и ТСЖ дезинфицировать домофоны, окна, лифты, вентиляцию и почтовые ящики в жилых домах. В ряде домов обработка на первых этажах уже проводится. Также в мэрии поручили дезинфицировать почтовые ящики, перила, вентиляционные решетки и лифты — полы, панели управления, вентиляционные решетки. По поручению мэра УК и ТСЖ должны делать фотоотчет уборки в подъездах и отправлять в районную администрацию.

Ранее дезинфекцию проводили в жилых домах в Южных воротах, Зеленых горках и на улице Нефтяной, которые обслуживает УК «Дом-Сервис ТДСК».

С любыми вопросами, связанными с функционированием вашего дома, нужно обращаться к управляющим компаниям. Сообщить об авариях можно в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.

Налоговая

Временно, до особых распоряжений, обслуживание налогоплательщиков в инспекциях приостановили в Томской области до 3 апреля.

С 6 апреля при необходимости обращения в налоговую можно воспользоваться интернет-сервисами «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика» или направить обращение по почте. Все обращения будут рассмотрены в установленные законодательством РФ сроки, отметили в ведомстве.

Посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис, обслуживаться не будут, так как являются наиболее уязвимыми в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации, отметили в ведомстве. Прием налогоплательщиков по субботам приостанавливается. Корреспонденция на бумажных носителях принимается только через боксы, установленные во входной зоне операционных залов инспекций.

ГИБДД

Фото: ГИБДД по Томской области

В период каникул, связанных с пандемией коронавируса, отделы томской Госавтоинспекции будут работать в обычном режиме, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что регистрировать авто, принимать экзамены и выдавать водительские права будут только по предварительной записи через портал Госуслуги.

«Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, заявки необходимо направлять на специально созданные адреса электронной почты необходимого подразделения ГИБДД», — добавили в ГИБДД. Адреса доступны по ссылке.

Мэрия

Мэрия Томска с 30 марта по 3 апреля будет вести прием горожан через интернет и с помощью видео- и телефонной связи. На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны экстренных служб.

Транспорт

Маршрутные автобусы увеличат интервал движения из-за снижения пассажиропотока. Заканчивать работу перевозчики будут в 22 часа. В общественном транспорте Томска проводится обработка поручней с применением хлорсодержащих жидкостей.

МФЦ

МФЦ в Томской области не будут работать на выходной неделе. С 30 марта по 3 апреля прием и выдача документов в отделах МФЦ Томской области осуществляться не будет, сообщается на сайте ведомства.

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