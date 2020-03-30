Больницы и ТРЦ: как в Томске работают в первый будний день каникул
Эта неделя объявлена нерабочей, но все службы, которые отвечают за инфраструктуру в Томске, будут функционировать. Что и как будет работать с 30 марта по 3 апреля, читайте в обзоре ТВ2.
Экстренные службы: врачи, сотрудники МЧС и полиция
Больницы и поликлиники, служба скорой помощи работают в обычном режиме. Томичи могут записываться на приемы в поликлинику. В медицинских учреждениях Томской области временно не проводят профосмотры и диспансеризацию, частично переносятся плановые госпитализации. Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, медики советуют вызвать врача на дом и не ходить в поликлинику.
«В Томске пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении ОРВИ и гриппа, сейчас госпитализируются в стационарное отделение медсанчасти «Строитель», а пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию отправляются в инфекционное отделение больницы № 3», — добавили в облздраве.
Центр медицинской и фармацевтической информации, где можно задать вопросы о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса, принимает звонки по тел. +7 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.
В Управлении МЧС по Томской области отправили сотрудников пенсионного и предпенсионного возрастов домой, рассказал ТВ2 начальник пресс-службы ведомства Евгений Пинчуков. Он отметил, что сотрудникам регионального МЧС также замеряют температуру тепловизором и дезинфицируют рабочие помещения. Зарплату сотрудникам, которые работают в обычном режиме, повышать не планируют, добавил он.
До 5 апреля во время нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей в полтора раза. К рейдам полиции также присоединятся сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Сотрудники полиции продолжают работать и проверяют на соблюдение карантина и режима изоляции томичей, которые прибыли из-за границы. 30 марта сотрудники УМВД проверили более 7500 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. За время проверок оштрафовали томича за нарушение режима самоизоляции. Нарушителям карантина может грозить до пяти лет лишения свободы.
Коммунальные службы
Управляющим компаниям и ТСЖ мэр Томска Иван Кляйн поручил обеспечить бесперебойную работу аварийных служб. Администрация просит УК и ТСЖ дезинфицировать домофоны, окна, лифты, вентиляцию и почтовые ящики в жилых домах. В ряде домов обработка на первых этажах уже проводится. Также в мэрии поручили дезинфицировать почтовые ящики, перила, вентиляционные решетки и лифты — полы, панели управления, вентиляционные решетки. По поручению мэра УК и ТСЖ должны делать фотоотчет уборки в подъездах и отправлять в районную администрацию.
Ранее дезинфекцию проводили в жилых домах в Южных воротах, Зеленых горках и на улице Нефтяной, которые обслуживает УК «Дом-Сервис ТДСК».
С любыми вопросами, связанными с функционированием вашего дома, нужно обращаться к управляющим компаниям. Сообщить об авариях можно в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.
Налоговая
Временно, до особых распоряжений, обслуживание налогоплательщиков в инспекциях приостановили в Томской области до 3 апреля.
С 6 апреля при необходимости обращения в налоговую можно воспользоваться интернет-сервисами «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика» или направить обращение по почте. Все обращения будут рассмотрены в установленные законодательством РФ сроки, отметили в ведомстве.
Посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через сервис, обслуживаться не будут, так как являются наиболее уязвимыми в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации, отметили в ведомстве. Прием налогоплательщиков по субботам приостанавливается. Корреспонденция на бумажных носителях принимается только через боксы, установленные во входной зоне операционных залов инспекций.
ГИБДД
В период каникул, связанных с пандемией коронавируса, отделы томской Госавтоинспекции будут работать в обычном режиме, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что регистрировать авто, принимать экзамены и выдавать водительские права будут только по предварительной записи через портал Госуслуги.
«Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, заявки необходимо направлять на специально созданные адреса электронной почты необходимого подразделения ГИБДД», — добавили в ГИБДД. Адреса доступны по ссылке.
Мэрия
Мэрия Томска с 30 марта по 3 апреля будет вести прием горожан через интернет и с помощью видео- и телефонной связи. На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны экстренных служб.
Транспорт
Маршрутные автобусы увеличат интервал движения из-за снижения пассажиропотока. Заканчивать работу перевозчики будут в 22 часа. В общественном транспорте Томска проводится обработка поручней с применением хлорсодержащих жидкостей.
МФЦ
МФЦ в Томской области не будут работать на выходной неделе. С 30 марта по 3 апреля прием и выдача документов в отделах МФЦ Томской области осуществляться не будет, сообщается на сайте ведомства.
Торговые центры
Торговые центры продолжают работу в Томске. Губернатор Сергей Жвачкин отменил до 5 мая работу ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ. В торговом центре «Изумрудный город» увеличили периодичность влажных уборок с дезинфицирующими средствами. Обрабатываются перила эскалаторов, поручни, кнопки лифтов и сантехника. Торговые центры работают в регионе в соответствии с поручениями областной администрации. Закрывать торговые центры губернатор Сергей Жвачкин не поручал. Власти пока рекомендуют закрыть фитнес-центры и салоны красоты до 5 апреля. Хотя жители области просят губернатора Сергея Жвачкина ужесточить введенные карантинные меры. Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, в ходе которого не исключил ужесточения карантинных мер.
«Я благодарен томичам, жителям наших городов и районов, которые проявляют сознательность и в эти дни ограничивают свою активность, тем самым ограничивая распространение коронавируса, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Началась нерабочая неделя, объявленная президентом. Подчеркну, что речь идет не о каникулах, не об оплачиваемом отдыхе, а соблюдении режима самоизоляции. Я допускаю, что, если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, мы введем и более жесткие меры, по аналогии с Москвой и Московской областью. Но пока о карантине речь не идет».
В Томской области кафе, рестораны и закусочные перешли на режим доставки. Те, кто не смог работать в режиме доставки, закрылись до 5 апреля. Остаются работать продуктовые магазины. Томская сеть супермаркетов «Ярче» сократила режим работы до 21.00.
«Нужно продолжать контролировать наличие обязательных продуктовых и иных товаров, а также соблюдение масочного режима в торговых центрах и магазинах шаговой доступности», — рассказал на заседании в понедельник мэр Томска Иван Кляйн.
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