Как в Томске проходит День памяти жертв политических репрессий. Фоторепортаж

30 октября в России — День памяти жертв политических репрессий. В Томске в этот день традиционно было принято читать имена жертв у Камня Скорби. В этом году массовой акции нет, но прошел одиночный пикет новосибирского активиста. Представители Томской епархии в альтернативу светскому Дню памяти вышли на улицы раздать печатные материалы и рассказать о людях, погибших во время гонений на церковь. Репортаж нашего фотокорра — Александра Сакалова.

Андрей Кайгородцев приехал из Новосибирска на суд. 26 сентября он вместе с соратниками планировал выйти на пикет в поддержку арестованного томского оппозиционера Игоря Кузнецова, но акцию остановили полицейские и задержали участников. Андрей выиграл суд, но приехал в Томск на заседание по апелляции. Здесь он решил остаться и выйти в пикет солидарности с другими городами. «Сегодня я остался в Томске, чтобы провести пикет в знак солидарности с нашими соратниками в Новосибирске, там одновременно с этой проходит акция. Выражаю солидарность новосибирцам, хабаровчанам, которые выходят в акции каждый день. В планах на сегодня у меня два пикета. Этот в солидарность с другими городами, ведь мы единый народ, одна страна, мы одно общество, которое должно защищать свои интересы. Когда закончу этот пикет, пойду с цветами возложить их к Камню Скорби в память о жертвах политических репрессий. Зажгу свечу, прочитаю списки жертв. После этого хочу провести пикет в поддержку Игоря Кузнецова», — рассказал Андрей Кайгородцев корреспонденту Агентства ТВ2.

Также сотрудники томской епархии раздают на проспекте Ленина в Томске печатные материалы, рассказывающие о людях, погибших во время гонений на церковь. «Сегодня День памяти жертв политических репрессий. В этом году синод РПЦ поставил на эту же дату День поминовения всех невинно убиенных безбожниками, либо невинно отправленных в заключение. В храмах проходят богослужения, панихиды. И в этот день мы решили раздать небольшие буклеты в Сквере памяти и на Ново-Соборной о тех людях, которые пострадали во время гонений на церковь. Во время этого дня мы поклонимся вообще о всех людях, кто пострадал во время гонений, но конкретно наши буклеты о христианах. Это тема, которой уделяется мало внимания. Нужно подчеркнуть разницу между светским отношением к репрессированным и христианским отношением к новомученикам. Если репрессии - это всегда тема трагическая, но тема новомучеников - радостная, потому что для нас новомученики - это победители, те, кто победил свой страх, гонителей, и получил свои мученические венцы. Для нас мученическая смерть - это радость. Смерть за Христа - это встреча с Христом. Мы не осуждаем другую оценку, но для нас этот день памяти еще и радость, что среди мучеников были те, кто мужественно и до конца сохранял свою веру», — рассказал ТВ2 Юрий Эйхорн, сотрудник миссионерского отдела томской епархии.