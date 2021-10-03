Как в Томске будут работать пункты вакцинации в октябре

Томичи смогут до 1 ноября привиться от COVID-19 в нескольких мобильных пунктах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Продолжат свою работу мобильные пункты вакцинации в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, строение 13), в двух отделах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5.

Также по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00 прививки можно поставить в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105).

В мобильных пунктах поставить прививку можно от гриппа и COVID-19, включая повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Интервал между вакцинами от гриппа и коронавирусной инфекцией должен составлять не менее одного месяца.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» продолжит работу до 10 октября. Поставить прививку от COVID-19 и гриппа можно ежедневно с 13 до 20 часов. За месяц здесь поставили прививки более 1 100 томичей.

Всего с начала работы мобильных пунктов вакцинации прививки в них поставили более 22 тысяч томичей.