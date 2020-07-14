Как в Сибири болеют коронавирусом. Карта

Томская область по-прежнему занимает шестое место в Сибири по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Индекс заболеваемости составляет 281,9 случая на 100 тысяч человек. С 6 июля он вырос на 40,1 пункта.

В СФО по данным ИЦК на 13 июля, общий показатель составляет 312,4 случая на 100 тысяч человек.







Регионом с самым высоким показателем в Сибири по-прежнему остается Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1700,5 случая коронавирусной инфекции. На втором месте по приросту в СФО — Республика Алтай, которая отстает от Тывы более чем в 3 раза.



Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 90,9 случаев COVID-19. По этому показателю Кузбасс вновь уступает Севастополю (62,6 случаев) и Республике Крым (45,6 случая).

